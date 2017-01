22.11.63 : un tableau des années 60 aux USA

Le cast de la série 22.11.63 nous parle du tournage : bienvenue dans l’Amérique des sixties !



22.11.63 - Interview du cast par CANALPLUS

Guerre froide, avancées technologiques, contre-culture américaine… les années 60 ont été une période charnière de l’histoire contemporaine. En Amérique particulièrement, où se dessinait déjà le monde de demain. C’est à cette période que se déroule la nouvelle série de J.J. Abrams : 22.11.63.

Reproduire fidèlement l’« American way of life » représentait ainsi un défi de taille pour les équipes de production. Il s’agissait par-là de reconstituer une expérience sensorielle particulière, propre aux années 60. Le goût des aliments, les couleurs vives des voitures, le style vestimentaire… difficile pour nous d’envisager chaque détail caractéristique de l’époque. Pourtant selon J.J. Abrams – considéré comme virtuose du petit et du grand écran – cette série se distingue justement par son authenticité historique et sensorielle. Si Stephen King nous faisait voyager dans son livre, Abrams et James Franco nous transportent dans cette adaptation série.

James Franco, qui joue le rôle du protagoniste Jake Epping, y voit une deuxième utilité en plus du voyage des sens : c’est l’occasion de livrer une comparaison avec la société américaine moderne. On relève en conséquence les évolutions positives qui ont marqué la période d’après-guerre, telles l’émancipation sociale, culturelle et raciale, mais également les dérives…

