Lumière sur J.J. Abrams, producteur de 22.11.63

Focus sur une des figures actuelles majeures du divertissement

Directeur, producteur, scénariste, compositeur, voire parfois les 4 à la fois, la réputation de Jeffrey Jacob Abrams n’est plus à faire. Cet Américain âgé de 50 ans s’illustre depuis bientôt plus de 20 ans par sa capacité à nous faire vibrer tant devant le petit écran que le grand. Ainsi, après les succès que furent ALIAS, LOST, UNDERCOVERS et PERSONS OF INTEREST, J.J. Abrams revient avec une nouvelle série mélangeant thriller, fantastique et romantisme : 22.11.63.

Cette série s’inspire directement du roman éponyme de Stephen King, également producteur exécutif aux côtés d’Abrams. L’histoire derrière cette collaboration, et le choix de James Franco pour le rôle principal, nous révèle l’attention portée aux détails et la profondeur historique de cette série. Car l’auteur et le producteur tenaient tous deux à préserver l’intégrité historique et scénaristique du roman. Cette ligne devint la clé de voute de leur travail et elle permit à Abrams de gagner l’approbation définitive de Stephen King. En parallèle, James Franco rédigea spontanément un essai sur le roman pour Vice, essai qui attira l’attention d’Abrams qui lui proposa ensuite le rôle principal.

Cette série est l’occasion de revisiter un pan très populaire de l’Histoire américaine, et d’en découvrir des détails inédits. 22.11.63 fait partie des séries de 2017 à ne pas manquer !

22.11.63 est à découvrir dès le 19 janvier à 20h55 sur CANAL+