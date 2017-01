The Leftovers saison 2 à partir du 18 janvier sur CANAL+ SÉRIES

Série fantastique et intimiste sur le deuil, cette deuxième saison marque un nouveau départ pour nos héros de The Leftovers.

Au début de la saison 1, deux pour cent de la population mondiale disparait brutalement de la surface du globe, sans explication rationnelle. Jarden, une petite bourgade du Texas, semble avoir été épargnée. Rebaptisée "Miracle", elle est devenue un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui espèrent voir leurs proches un jour revenir. Ancien flic, Kevin Garvey y emménage avec sa famille. Comme beaucoup, il souhaite repartir de zéro. Mais les étranges tremblements de terre qui secouent Miracle sont de mauvais augure…

Imaginée par Damon Lindelof, cocréateur de LOST, et l’écrivain Tom Perrotta, The Leftovers prend un nouveau départ. Toujours magnifiquement interprétée et d’une grande force narrative, cette deuxième saison s’attache de nouveau à comprendre ce que ressentent ceux qui restent, plutôt que de chercher à percer le mystère de la disparition de leurs proches. Au casting, on retrouve Justin Theroux (MULHOLLAND DRIVE, SIX FEET UNDER), Carrie Coon (GONE GIRL), Ann Dowd (MASTERS OF SEX, TRUE DETECTIVE), Margaret Qualley et la star Liv Tyler. Viennent s’ajouter deux nouvelles recrues tout aussi talentueuses : Kevin Carroll (PAID IN FULL) qui incarne John Murphy, père d’une famille en apparence heureuse s’efforçant de protéger la communauté, et Regina King (AMERICAN CRIME, RAY) dans le rôle de son épouse.

The Leftovers saison 2 sera diffusée sur CANAL+SÉRIES à partir du mercredi 18 janvier à 20H50 (2 épisodes/soirée) et disponible sur CANAL À LA DEMANDE.