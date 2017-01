Homeland saison 6 à partir du 17 janvier sur CANAL+ SÉRIES

Entre élections présidentielles américaines et complots terroristes, Carrie Mathison revient pour une nouvelle saison qui se déroule à New York. À suivre dans la foulée de sa diffusion aux États-Unis.

Le réalisateur et showrunneur Alex Gansa inscrit une nouvelle fois la série paranoïaque au cœur de la réalité politique mondiale. Mélangeant toujours drame et thriller, Homeland saison 6 promet une intrigue forte en émotions.

Après avoir déjoué un attentat de masse dans le métro de Berlin dans la saison 5, Carrie Mathison (Claire Danes), ex-agent de la CIA, est de retour sur le sol américain. Nous la retrouvons pour cette sixième saison à New York, où elle vit avec sa fille. Pendant ce temps, l’Amérique s’apprête à élire une femme à la tête de son pays.

Loin des affres de la CIA, elle s’emploie, via une organisation associative, à fournir de l’aide aux populations musulmanes résidant sur le sol américain. Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel), la nouvelle présidente élue, s’apprête à recevoir l’investiture suprême qui pourrait changer la donne de la politique étrangère américaine et contrecarrer les plans de la CIA. Saul (Mandy Patinkin) et Dar Adal (F. Murray Abraham) en mesurent déjà les effets, et ils sont inquiets du changement de pouvoir à la tête de l’État. Carrie, amenée à défendre le directeur d’un site internet dédié à l’islam accusé de terrorisme, doit de nouveau faire face à une menace d’attentat...

De nouveaux personnages intègrent le casting de cette saison 6 entièrement tournée à New York. Elizabeth Marvel (HOUSE OF CARDS, NEW YORK - UNITÉ SPÉCIALE) incarne la nouvelle présidente américaine, tandis que Dominic Fumusa (NURSE JACKIE), celui de l’agent spécial du FBI. Quant à Rupert Friend, laissé pour mort dans la saison 5 pourrait bien faire un retour inattendu…

Diffusion mardi 17 janvier à 23h en VOST sur CANAL+ SÉRIES dans la foulée des États-Unis, et disponible ensuite sur CANAL À LA DEMANDE.