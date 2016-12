Bilan séries 2016 : flashback sur les temps forts de cette année !

Fin d'année, c'est l'heure du bilan avant le décompte pour 2017 ! Car 2016 a été très dense en matière de Séries et de CRÉATION ORIGINALE sur CANAL+...

DU LIVE !

Cette année vous avez pu discuter en direct avec la plupart des talents de la Création Originale, lors de Facebook live d'anthologie. On vous remet ici certains des plus marquants en attendant les prochains...

Jonathan Zaccaï et Alice Belaïdi ont pris leur pied pour Le Bureau des Légendes

Leïla Bekti a fait des révélations sur ses projets...

Les WorkinGirls (Laurence Arné (Déborah), Claude Perron (Karine) et Vanessa David (Nathalie)) étaient surexcitées !

DES CONFIDENCES !

Ludivine Sagnier et Cécile de France se sont confessés pour The Young Pope

On a tous(toutes) craqué pour l'accent sexy de Marco d'Amore (Ciro) quand il répondait aux questions des internautes pour Gomorra

Après avoir raccroché le blouson de cuir de Braquo, Karole Rocher nous a avoué qu'elle se verrait bien manier un lasso magique !

UNE BANDE-SON AU TOP

Début 2016, on s'est déhanchés sur ♪ nanananaluftballons ♪ grâce à Deutschland 83 (toute la bande originale de la série à retrouver ici)

Jude Law dans The Young Pope, He's sexy and he knows it...

On a découvert les merveilleux chants traditionnels Sami dans Jour Polaire...

DES COLLABORATIONS ARTISTIQUES

L'illustrateur Ulys a croqué Kad Merad pour Baron Noir !

Et Louison a imaginé de nouvelles affiches pour Casual, Catastrophe et Togetherness, nos 2 séries de l'été 2016 !

WTF 2016 ?!

On a fait une mission pour Malotru en 360° et Le Bureau des Légendes

Kad Merad qui mouille la chemise sur un marché de Dunkerque pour la promotion de Baron Noir !

La compilation des répliques de BRAQUO pour enrichir son vocabulaire...

On apprend par coeur les fun facts du générique de The Young Pope pour briller en soirée...

WorkinGirls Jérémie Dethelot et Anthony Pho ont passé une visite médicale pas comme les autres... Les internes deJérémie Dethelot et Anthony Pho ont passé une visite médicale pas comme les autres...

ET ENFIN DE L'ÉMOTION, BEAUCOUP D'ÉMOTION...

La magnifique dernière scène de l'épisode 9 de The Young Pope

La performance bluffante de Leïla Bekhti dans Jour Polaire...

On passe du rire aux larmes à chaque instant grâce à This Is Us

Enfin, un gros pincement au coeur au moment de dire au revoir à la bande à Caplan et à Braquo...

Toute l'équipe des séries CANAL+ vous souhaite une excellente année 2017 !