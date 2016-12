Last Man On Earth : Bonne Année 2022 !

Besoin d'une série pour vous remettre de votre Nouvel An le 1er janvier ?

En 2022, après un évènement inexpliqué, Phil Miller est le dernier homme sur Terre. Passée l’euphorie de cette nouvelle situation permettant tous les excès, la solitude devient pesante. Phil part alors à la recherche d’autres survivants, et si cela pouvait être une survivante, ce serait mieux… ou pas !

Série originale, délirante et joyeusement régressive, Last Man On Earth sera la série parfaite pour commencer l'année 2017 en beauté. Installez-vous bien au chaud le 1er janvier et profitez dès 9h20, des saisons 1, 2 et des 9 premiers épisodes de la saison 3 sur CANAL+ SÉRIES ! Le reste de la saison 3 sera disponible après la trêve hivernale à l'heure US.

Et pour ceux qui optent pour la grasse mat', rendez-vous sur myCANAL !