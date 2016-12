You're The Worst : Marathon de Noël !

Jimmy et Gretchen ont en commun leur goût pour l'indépendance et leurs manières cavalières. Les deux jeunes célibataires, farouches et cyniques, se croisent au cours du mariage de Vernon et Becca, une ancienne petite amie de Jimmy. Gretchen est proche de la soeur de la mariée, Lindsay. Contre toute attente, l'alchimie les pousse à rentrer ensemble...

Écrivain égocentré, Jimmy (Chris Geere) court après l’inspiration. Agent de stars, Gretchen (Aya Cash) gère, elle, la carrière professionnelle de trois rappeurs. Pas une mince affaire surtout lorsqu’on a des tendances autodestructrices. L’un et l’autre vivent à Los Angeles, et collectionnent les excès… de drogue, d’alcool, de sexe mais aussi de cynisme. Ils n’aiment rien tant que tirer à boulet rouge sur les autres et en particulier sur les couples, objets de tous leurs sarcasmes. Mais même s’ils tentent de couvrir leurs émotions sous une tonne de cynisme, Jimmy et Gretchen ne cherchent en réalité qu’une chose : l’amour. Et s’ils tentaient l’aventure ensemble ?

S’amusant des codes de la romcom, Stephen Falk, déjà à la manœuvre de WEEDS et de ORANGE IS THE NEW BLACK, signe une série comique et trash. Après trois saisons largement plébiscitées, une quatrième vient d’être mise en route.

