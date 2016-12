Show Me a Hero à partir du 28 décembre sur CANAL+ SÉRIES

You're The Worst : Marathon de Noël !

Jimmy et Gretchen ont en commun leur goût pour l'indépendance et leurs manières cavalières. Les deux jeunes célibataires, farouches et cyniques, se croisent au cours du mariage de Vernon et Becca, une ancienne petite amie de Jimmy. Gretchen est proche de la soeur de la mariée, Lindsay. Contre toute attente, l'alchimie les pousse à rentrer ensemble...