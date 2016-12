Guyane : des rôles féminins en or...

Anne Suarez, Fiona Bonfanti et Tia Diagne mettent le feu à la forêt guyanaise...

Quand on demande à Fabien Nury le créateur de la série comment il a pensé à inclure des femmes dans la série, voici ce qu'il répond :

"Assez naturellement, en fait. Il y a des femmes dans cet univers, dans la réalité ! Un truc que j'emploie, à l'écriture, c'est de ne pas définir certains personnages en fonction de leur sexe, mais plutôt de leur métier, de leurs actions. Les femmes de la série sont donc avocate, tueuse, chef de gang, médecin, grande bourgeoise désœuvrée, prostituée, entrepreneuse, etc. Elles sont puissantes, actives, souvent décisives. Comme Nathalie, le personnage d’Anne Suarez, qui est obligée de créer une coopérative agricole comme "couverture" pour blanchir les bénéfices du site, et qui devine que la coopérative elle-même pourrait devenir plus importante, voire plus rentable que l’or…

Ou comme maître Elarche, l’avocate de Serra jouée par Marielle Salmier, dont on ne sait rien de la vie personnelle. On sait seulement qu’elle est efficace, voire dangereuse. On a trop tendance à confondre, en France, "personnage féminin" et "intérêt romantique du héros". Ce qui m’énerve beaucoup. Une dame âgée, ce n’est plus un personnage féminin ? Ben, si. Et si elle dirige une gigantesque hacienda et un cartel de l’or, vous avez intérêt à ne pas mal lui parler. Ni à sa fille."

Et Guyane compte en effet une galerie de personnages féminins passionnants : Anne Suarez joue Nathalie, médecin anciennement engagée dans l'humanitaire partagée entre son amour pour la communauté guyanaise et celui qu'elle porte à Antoine Serra (Olivier Rabourdin), un des parrains de la mafia de l'or... Flora Bonfanti joue Anita, une prostituée brésilienne à savoir une survivante professionnelle, la toute jeune Tia Diagne joue le rôle de Laetitia, la fille d'Antoine Serra, à la fois provocatrice, charmeuse et débrouillarde. Vanessa Da Silva Lopes et Aimee Gaia de Lima (toutes deux castées lors des repérages en Guyane par Kim Chapiron), jouent une tueuse redoutable et une ponte de la mafia brésilienne.

Un traitement moderne et inédit des femmes dans l'univers souvent très masculin du récit d'aventure...

La bande annonce 100% femmes :

