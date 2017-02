Ray Donovan : mais qui est-il ?

Ray Donovan revient le 7 février sur CANAL+ SÉRIE pour une diffusion de la saison 4 en VF et VOST. Mais qui est ce mystérieux individu musclé, adepte de la bagarre et de l’alcool fort ?

Petite piqûre de rappel…

RAY DONOVAN est une série américaine créée par Ann Biderman. Elle met en scène Ray Donovan (Liev Schreiber), un spécialiste des situations « compromettantes ». Il travaille au service d’un grand cabinet d’avocats à Los Angeles. Son rôle : protéger la carrière des riches d’Hollywood et cacher la vérité aux médias.

Ce que peu de gens savent, c’est que Ray a un passé très lourd. Son père Mickey Donovan (Jon Voight) par exemple, est un arnaqueur. Il a été placé en liberté conditionnelle et il cherche à renouer avec sa famille. Cependant, Ray refuse de revoir cet homme qui a détruit sa vie. Ainsi la saison 3 avait laissé Ray meurtri. Pris entre une vie de famille plus déchirée que jamais et la violence professionnelle quotidienne, cet homme trouvera-t-il enfin la paix et la rédemption ?

Une série musclée plusieurs fois nommée aux Emmys et aux Golden Globes. Anecdote : la première diffusion de l’épisode 1 de la saison 1 a attirée plus d’1, 35 million de téléspectateurs, un record ! À l’origine de ce succès, la showrunneuse Ann Biderman s’est librement inspiré d’un véritable criminel : James J. "Whitey" Bugler, ancien fugitif et chef présumé du gang irlando-américain Winter Hill Gang de Boston, et interpellé en 2011.

Au casting, on retrouve Liev Schreiber dans le rôle principal, connu pour ses rôles dans des films comme LE PRODIGE avec Tobey Maguire, SPOTLIGHT, ou encore LE MAJORDOME avec Forest Whitaker. Dans le rôle de son père, Jon Voight (père d’Angelina Jolie) qui sera bientôt à l’affiche des ANIMAUX FANTASTIQUES, un spin-off d’HARRY POTTER. Enfin Paula Malcomson, qui joue sa femme Abby Donovan, est une habituée des séries comme PRIVATE PRACTICE, SONS OF ANARCHY, LOST ou encore LES EXPERTS.

Diffusion à partir du mardi 7 février à 20h50 en VF et VOST sur CANAL+ SÉRIES