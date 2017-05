Plus d'articles

Quatre garçons contre les discriminations raciales

Groupe emblématique du rock, les Beatles représentent également une nouvelle génération qui a bousculé les mœurs.

Dans une Amérique encore régie par la ségrégation, 4 jeunes garçons vont pour la première fois dans l’Histoire exiger que les salles ne soient pas divisées en deux… En 1964, les Beatles démarrent leur première tournée en Amérique du Nord. Surnommé par le Daily Mail le « Hard Day’s.. Month », cette tournée est la plus longue et la plus fatigante de toute.

32 jours

361300 kilomètres

60 heures et 25 minutes d’avion

30 concerts*

Cette tournée est marquée par la ségrégation présente aux Etats-Unis à l’époque. Lors de leur arrivée aux Etats-Unis en 1965, John Lennon, déclare [à propos de la ségrégation] "Nous n'avons jamais joué pour un public distinct et nous n'allons pas commencer maintenant". Afin que la sécurité soit à son maximum, ils demandent également une présence policière estimée à 40,000$ par concert. « C’est vraiment stupide la ségrégation, ça n’a pas de sens ! On ne peut pas traiter un être humain comme un animal ».

Les Beatles ont choisi de ne faire aucune différence sur l’origine de leurs fans et ont ainsi ouvert la voie - ou enboîté le pas - à bien d’autres artistes…

*Chiffres de la biographie autorisée écrite par Hunter Davies