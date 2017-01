Plus d'articles

Des chauffeurs aux camgirls... Que signifie le concept d'Ubérisation ?

PORNOCRATIE, les nouvelles multinationales du sexe



Néologisme issu de la croissance des plateformes, l’ubérisation est un terme que l’on croirait voir sur toutes les lèvres… Mais à quelle réalité économique de notre consommation et du marché du travail fait-il allusion ?

« UBERISATION (nf) : changement rapide des rapports de force grâce au numérique

Au carrefour de l'économie du partage, de l'innovation numérique, de la recherche de compétitivité et de la volonté d'indépendance des Français, ce phénomène est une lame de fond qui va petit à petit impacter tous les secteurs de l'économie traditionnelle des services. »

La définition donnée par l’Observatoire de l’Ubérisation ne manque pas d’en souligner le caractère révolutionnaire. En effet, l’ubérisation bouscule les rapports de force établis dans les marchés traditionnels et propose de nouvelles relations entre consommateurs et fournisseurs de produits et services. L’une de ses caractéristiques est notamment la centralisation des transactions sur une plateforme digitale qui joue un rôle d’intermédiaire et de prescripteur (comme une application, un site de réservation etc).

A l’origine du terme, c’est l’entreprise Uber, parmi les leaders du secteur VTC (véhicule de transport avec chauffeur) qui a été l’une des premières manifestations de cette disruption numérique. Mais les transports ne sont pas les seuls acteurs à être « ubérisés » : les librairies, les hôtels, les banques et l’éducation en subissent l’impact…

Pour le meilleur et pour le pire, car les bénéfices observés chez les usagers peuvent s’accompagner de vulnérabilité professionnelle et économique pour les travailleurs.

Quid du sexe et de la pornographie ? « Pourquoi payer pour quelque chose que l’on peut obtenir gratuitement ? » C’est la question que pose la réalisatrice Ovidie dans son documentaire PORNOCRATIE. Avec l’avènement d’immenses plateformes illégales et l’offre de contenus pléthorique, la valeur des vidéos a chuté et par conséquent, le salaire des actrices. Si l’ubérisation du X peut être source d’opportunités économiques, elle implique également une certaine prudence. Comment protéger les travailleurs du sexe ? Comment réguler les transactions et protéger les utilisateurs des plateformes ?