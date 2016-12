Plus d'articles

Figure du X engagé, ex-actrice, féministe... Qui est la réalisatrice Ovidie ?

Ex-actrice de films X et réalisatrice, Ovidie porte un regard critique et expert sur l’industrie du porno. Elle s’interroge sur les implications sociétales, humaines et économiques de ce sujet omniprésent, et paradoxalement méconnu.

Contre toute idée reçue, la réconciliation du féminisme et de la pornographie est une réalité de notre temps. Au cœur du paysage X français, Ovidie s’est faite porte-parole de cette petite révolution depuis de nombreuses années. Elle est ainsi considérée comme l’une des figures incontournables du féminisme pro-sexe, et n’a pas hésité à se revendiquer « travailleuse du sexe » dans son livre Porno Manifesto.

A travers cet ouvrage ainsi qu’une bibliographie riche (Histoires inavouables, Sexe & Philo, In sex we trust : Backstage, La sexualité féminine de A à Z…), elle défend l’idée d’une vie sexuelle épanouie, assumée, libérée des clichés masculins véhiculés par le porno classique. Pour Ovidie, stimuler l’imaginaire érotique permettra à chacun de nourrir "une image positive et forte de son propre corps et de son propre sexe."

Son engagement pour les causes liées à l’industrie du X ne s’arrête pas là. Cette année, elle se livre à une enquête internationale sur les dessous du e-business pornographique. Donnant la parole aux actrices, aux producteurs mais aussi aux gérants des multinationales, elle essaie de comprendre comment l’écran de fumée du streaming gratuit pourrait menacer l’industrie X dans son ensemble. Elle explique ainsi qu’« entre montages financiers obscurs et exploitation sexuelle, l’histoire de cette structure est, à l’instar des plus grandes multinationales, celle d’un capitalisme exacerbé aux conséquences humaines désastreuses. Et cette histoire, pour toutes les souffrances qu’elle engendre non seulement dans ma vie, mais aussi dans celles de mes consœurs, j’en fais une quête personnelle. »

PORNOCRATIE, les nouvelles multinationales du sexe - Une enquête d’Ovidie à découvrir le mercredi 18 janvier à 20h50 sur CANAL+.