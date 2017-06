SARAH LA COMBATTANTE : 10 années sur les pas de la 1ere championne de boxe féminine en France

De la vulnérabilité à la victoire, d’un machisme invétéré au triomphe du poing féminin, des salles de Seine-Saint-Denis au Conseil de l’Europe… Sarah Ourahmoune se livre sur son parcours et ses combats dans un documentaire inédit. Un portrait, un message, un « rouleau-compresseur » pour le coach Saïd Bennajem… A voir dimanche à 21h sur CANAL+.

Cédric Balaguier a accompagné le parcours exemplaire de Sarah Ourahmoune, pendant dix ans, jusqu’à sa consécration à Rio en 2016 où elle est devenue vice-championne olympique de boxe, catégorie poids mouche. À ses débuts en 1998, la boxe féminine était interdite dans les tournois, et la fédération française ne reconnaissait même pas la discipline. Avec une détermination et un courage qui forcent le respect, Sarah a tout inventé pour ouvrir la brèche et se tailler une carrière de championne, accumulant les titres nationaux, européens et mondiaux.

Son histoire n’est pas seulement celle d’une boxeuse. C’est aussi celle d’une jeune femme d’origine algérienne. Celle d’une brillante étudiante de Sciences Po, d’une sportive acharnée qui atteindra le plus haut niveau, d’une athlète engagée qui soutient des enfants en difficulté scolaire, d’une jeune chef d’entreprise. L’histoire de Sarah c’est aussi l’acceptation de perdre, faire le bilan après avoir tant sacrifié, raccrocher les gants pendant deux ans, faire un enfant et s’y consacrer pleinement, puis tenter le pari fou de remonter sur le ring à 32 ans, malgré les découragements… C’est également l’histoire de son coach historique, Saïd Bennajem. Celui qui la découvre, la pousse et la soutient jusqu’au bout.

C’est en fait l’histoire d’une jeune femme d’Aubervilliers qui, par son intelligence et sa volonté, trace sa propre voie. Une histoire mise enfin en lumière un soir d’été 2016 à Rio, mais qui s’écrivait dans l’ombre depuis de longues années, et dont tous ceux qui connaissaient Sarah attendaient l’épilogue heureux. La reconnaissance d’un parcours exemplaire. Plus qu’un film de sport, plus qu’un film de boxe, c’est l’histoire d’une combattante.