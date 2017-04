THE BEATLES ARE BACK : avant-première exceptionnelle du documentaire EIGHT DAYS A WEEK à l'Olympia !

Après son succès en salles, le documentaire événement THE BEATLES : EIGHT DAYS A WEEK arrive sur CANAL+ ! A cette occasion, nous avons réuni abonnés et talents CANAL+ pour une soirée rock’n’doc, toute en « I love you » et « Love me Do »…

A en croire les sourires nostalgiques, les pieds battant mécaniquement la mesure et les applaudissements généreux… La Beatlemania n’est pas morte, bien au contraire ! Hier soir, en avant-première CANAL+ exceptionnelle, l’Olympia a vibré au son du film EIGHT DAYS A WEEK, un documentaire inédit du réalisateur oscarisé Ron Howard. La mythique salle parisienne a d’ailleurs retrouvé une fougue musicale qu’elle avait bien connue en 1964 : 1 jeune groupe britannique, 4 garçons dans le vent, 18 jours de concert… en première partie de Sylvie Vartan et Trini Lopez !

Après un accueil chaleureux de Diego Bunuel, directeur des documentaires CANAL+, les invités ont pu découvrir une séquence concoctée par les talents CANAL+ : Isabelle Ithurburu, Antoine de Caunes, Daphné Roulier, Augustin Trapenard ou encore Hervé Mathoux racontent (et chantent !) leurs grands moments #Beatles.



Les #Beatles débarquent chez CANAL+..... par CANALPLUS

Le film commence et dès les premières images, nous plonge dans l’intimité des artistes… Car si vous pensez connaître le groupe, vous ne connaissez certainement pas leur histoire. Avec des images rares et exclusives, : EIGHT DAYS A WEEK retrace les premières années de la carrière des Beatles de 1962 à 1966, marquées par les tournées incessantes à travers le monde. Des centaines de dates, des milliers de fans, des heures de concerts ont permis aux Beatles d’entrer dans la légende, mais aussi d’apprendre à se connaître, à se chercher, à se renouveler et à écrire ensemble toujours plus de chansons mythiques. Du Cavern Club de Liverpool à leur dernier concert au Candlestick Park de San Francisco, vous découvrirez les Beatles comme vous ne les avez jamais vus et jamais entendus, à travers des enregistrements live et archives inédites…

THE BEATLES : EIGHT DAYS A WEEK, un documentaire exclusif et rock’n’roll à découvrir bientôt sur CANAL+… Stay tuned !