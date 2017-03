MOI, CANDIDAT : 18 candidats nous font (sur)vivre le marathon présidentiel, le 5 avril sur CANAL+

Le 5 avril sur CANAL+ plongez dans une spectaculaire joute politique.

Ce printemps, les Français seront appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président de la République. Pour la première fois, un documentaire réunit dix-huit anciens candidats pour raconter de l’intérieur ce qu’est une campagne présidentielle. François Hollande, François Bayrou, Christiane Taubira, Valéry Giscard d’Estaing, Jean-Luc Mélenchon, Arlette Laguiller, Jean-Marie Le Pen… révèlent les ressorts de leurs stratégies, racontent leurs joies et leurs doutes, parlent de l’ivresse des liesses populaires et de la rudesse

d’un marathon épuisant. À travers leurs confidences, ils dévoilent une part d’eux-mêmes et nous font replonger dans le grand livre de l’histoire politique française de ces quarante dernières années.

Leur histoire est aussi la nôtre… Depuis cinquante ans, l’élection présidentielle est un rite démocratique

qui rythme toute la vie politique française. Mais la présidentielle est aussi une expérience humaine à nulle autre pareille – exaltante, grisante, violente. Une rencontre unique entre un homme ou une femme et les Français. Une surexposition qui emporte tout sur son passage.

Une épreuve dont on ne sort pas indemne.

MOI, CANDIDAT raconte la campagne présidentielle comme un marathon, par la voix de ceux qui l’ont couru : l’adrénaline, la mise en scène, les coups – ceux que l’on donne, ceux que l’on prend –, les espoirs de victoire et, au bout du compte, le plus souvent, la défaite.

« Ce qui frappe, dans cette comédie humaine et politique, c’est le contraste brutal entre la petitesse de l’homme – le candidat ou la candidate – et la démesure de la fonction. Le décalage entre l’individu et des habits forcément trop grands pour lui. À cette élection monarchique, ce sacre républicain, se présentent de simples mortels : des hommes et des femmes qui n’ont d’autres armes que leur ambition, leurs convictions, leur capacité à donner des coups et surtout à en encaisser. » Jean-Baptiste PERETIE

À travers les témoignages de dix-huit anciens candidats, "grands" ou "petits", qui ont participé à la compétition élyséenne entre 1969 et 2012, ce film dévoile la comédie humaine et politique des présidentielles, le grand théâtre de la conquête du pouvoir.

Mercredi 5 avril à 20h50 sur CANAL+