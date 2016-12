Merci Patron !, quand le David ouvrier rencontre un Goliath du luxe... Bientôt sur CANAL+

Le documentaire Merci Patron ! se fait l’expression rusée d’un pamphlet social et politique. Il ne s’agit pas seulement d’une enquête, mais d’une mission active de terrain, avec François Rufin aux avant-postes. Journaliste « faché avec tout le monde, ou presque », il prête sa voix aux hommes et aux femmes abandonnés par le géant LVMH.

Que se passe-t-il lorsque, dans le cadre d’une délocalisation à l’étranger, les ouvriers d’une usine se retrouvent subitement débauchés ? Dans les médias, une fois l’effet d’annonce et la crise passés, que reste-t-il de leur combat pour le maintien du travail et de l’industrie des régions françaises ?

C’est à ces individus oubliés que François Rufin, rédacteur en chef du journal alternatif Fakir, a consacré le film Merci Patron ! , fruit d’un activisme social de longue date. Originaire du Nord, il connaît parfaitement les problématiques du monde ouvrier et des licenciements en cascade. «Cela fait plus de seize ans que je couvre les fermetures d’usines. Vivant à Amiens, j’ai vu de nombreuses entreprises cesser leur activité, des gens occuper leurs locaux syndicaux, rencontré des personnes désespérées songeant à ouvrir leur bouteille de gaz. En abordant régulièrement ce sujet, j’ai été amené à croiser la route de Bernard Arnault et à dénoncer ses agissements. Il me restait encore pas mal de choses à dire mais j’avais envie de changer de support et de registre. J’avais déjà abordé le cinéma, réalisé deux trois choses pour le net et donc l’idée de faire un film s’est concrétisée."

Le projet, financé partiellement par les abonnés du journal Fakir et par une levée de fonds en crowdfunding, a créé une attente tout au long du tournage. Durant plusieurs mois, le documentaire a suivi l’enquête et le combat de François Rufin, attablé à une cuisine ou caméra au poing, du siège parisien aux usines désaffectées du Nord… Parsemés d’éclats de rires et d’instants de solidarité, le film a su tourner le propos sérieux et les angoisses des « vrais gens » en satire mobilisante, qualifiée d’ « anti-dépresseur social » par Télérama.

Le documentaire a d’ailleurs connu un succès inattendu avec des rencontres-débats très animées, des tonnerres d’applaudissements à la fin des séances et des demandes de projections à travers toute la France. A plus de 500 000 entrées en salles, Merci Patron ! a su lancer un phénomène, une expérience et une source d’échanges pour remettre les réalités économiques les plus concrètes au cœur du débat.

Merci Patron !, un film documentaire de François Rufin bientôt sur CANAL+.