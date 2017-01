Plus d'articles

De l'insulte à la revendication, petite histoire du mot « cagole »

Figure archétypale du Sud de la France, la cagole surprend, choque, amuse et séduit tout à la fois. Mais si le mot semble résolument familier, en connaît-on vraiment les origines et les symboles ? Petite étymologie…

Différentes théories tentent d’expliquer l’origine du mot cagole, mais une chose est sûre : son berceau n’est pas bien loin de la côte d’Azur, terrain de jeu préféré de ces créatures septentrionales.

D’une part, on attribue l’étymologie de cagole au mot « cagoulo », couvre-chef ou long tablier que portaient les ouvrières dans les usines d’empaquetage de dattes. Illustres personnages de la culture méditerranéenne, ces femmes étaient également connues pour leur franc parler, leurs tenues aguicheuses et leurs mœurs plus ou moins légères… Le salaire qu’elles recevaient à l’usine, bien insuffisant, les contraignant à se prostituer pour sortir de la misère.

La deuxième hypothèse s’intéresse aux consonances du mot provençal caguer (déféquer) que l’on retrouve facilement dans la cagole. Ce terme vulgaire, tout aussi péjoratif que le précédent, tend à qualifier la femme de « chieuse » ou de « femme impure ». Là encore, c’est un regard dégradant qui est jeté sur le personnage féminin.

Quelle que soit la genèse réelle de l’expression, la cagole a longtemps traîné dans son sillage bon nombre de préjugés et de connotations négatives. A l’origine, le terme est donc perçu comme une agression ou une forme de mépris, et n’était pas revendiqué par les principales intéressées. Cela n’aura certainement pas manqué de renforcer un caractère déjà bien affirmé…

