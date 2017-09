Toutes les news

Jouez avec Le Journal du Hard, Dorcel et CANAL VOD pour gagner un visionnage gratuit du film L'infiltrée

Le Journal du Hard, Dorcel et CANAL VOD, vous propose de gagner sur la page Twitter du Journal du Hard un visionnage gratuit du film L'infiltrée, disponible à partir du 2 octobre sur CANAL VOD, avant sa diffusion - en version inédite - sur CANAL+ en novembre...









Pour participer au jeu, la règle est simple : il vous suffit de RT + Follow l'un des tweets du jeu via le compte Twitter @JournalduHard.

Un tirage au sort par système informatique désignera les gagnants de ce jeu, qui remporteront chacun un code gratuit de visionnage sur CANAL VOD.

Le lot leur sera communiqué par message privé sur Twitter.



L'INFILTREE

Un film de Hervé Bodilis et Ludovic Dekan, avec Megan Rain, Mina Sauvage, Cassie Del Isla, Apolonia Lapiedra, Alexa Tomas, Rose Valerie, Ania Kinski, Ricky Mancini

Découvrez le film sans doute le plus spectaculaire de l’histoire du X européen !

Dans l’univers sans pitié des trafiquants de drogue, Vasquez règne en maître incontesté. Epaulé par son épouse Megan, il ne recule devant rien pour faire fructifier ses affaires. Violence, perversité, luxure… Tout lui donne le sentiment d’être invincible ! Mais cet excès de confiance risque bien de se retourner contre lui…

La jeune et sensuelle Mina, femme de son associé, vit sous sa protection depuis l’arrestation de son mari. Persuadée que Vasquez l’a trahi, elle va tout mettre en oeuvre pour le faire sortir de prison et reprendre le contrôle de son organisation. Guidée par son désir de vengeance, Mina va se soumettre à toutes les dépravations qui lui permettront d’atteindre son but. Qu’il s’agisse de combler la frustration sexuelle de Megan pour gagner sa confiance ou bien encore de s’offrir à un policier lubrique pour lui prouver son envie de collaborer, rien ne pourra faire obstacle à sa détermination.

Entre un braquage mêlant vices et plaisirs, des courses poursuites en « Go-fast », une orgie mondaine dans la chaleur de la nuit parisienne… Mina va se fondre de la façon la plus jouissive dans son rôle d’infiltrée…

Avec ses scènes d’actions ultra-réalistes, ses décors à vous couper le souffle et sa réalisation sublimant les performances d’actrices splendides à la renommé internationale, L’INFILTREE va vous transporter dans une histoire torride qui projette le film X dans une nouvelle dimension…

Copyright photo : ©Dorcel



Disponible sur CANALVOD dès le 2/10 en cliquant ici