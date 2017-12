Le cinéma européen mis à l'honneur avec les Emile Awards et les European Film Awards

Les productions européennes ont été célébrées ce week-end avec les cérémonies des Emile Awards récompensant les films d'animation mais aussi avec la cérémonie des European Film Awards.

La première édition des Emile Awards s'est tenue vendredi dernier à Lille. Ce nouveau festival tient à réunir les cadors de la profession et de valoriser l'excellence et la diversité dans l'animation. Lors de la cérémonie, 16 prix ont été remis en distinguant les productions entre 4 catégories : films d’étudiants et les courts métrages, les longs métrages, la création sonore, les films de télévision et de commande. MA VIE DE COURGETTE ressort vainqueur de cette compétition avec trois prix : meilleure réalisation sonore, meilleur scénario, meilleur réalisation. LA TORTUE ROUGE se démarque également avec ses deux prix de meilleur animation de personnage et meilleur storyboard.





Plus assuré, le European Film Awards célébrait sa 30ème édition à Berlin. Le grand gagnant de la cérémonie a été THE SQUARE accumulant plus de six prix dont celui de film européen, acteur européen et réalisateur européen. En effet, on retrouve dans les films primés plusieurs films en compétition lors du Festival de Cannes 2017 à l'image de FAUTE D'AMOUR de Andrey Zvyagintsev, 120 BATTEMENTS de Robin Campillo et biensûr THE SQUARE de Ruben Ostlünd qui avait reçu la Palme d'Or. Un palmarès qui réaffirme le talent visionnaire du Festival de Cannes.





Mais plus encore, la cérémonie des European Film Awards fut marquante pour sa portée très politique. Wim Wenders, le président de la European Film Academy, a notamment tenu à souligner la force de l'Union Européenne, notamment en matière de production cinématographique, actuellement en proie à diverses menaces telles que le populisme et le nationalisme. Cette allocution a fait place à la tribune de productrices venues défendre le droit des femmes et leur place dans l'industrie cinématographique suite aux divers scandales d'harcelements sexuels ayant eu lieu récémment. Enfin, la cérémonie a été une enième occasion pour les cinéastes européens de demander la libération de leur confrère ukrainien Oleg Sentsov, arrêté en mars 2014, et condamné à 20 ans de prison en Russie.