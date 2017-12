Nominations des Golden Globes 2018 : La forme de l'eau, Pentagon papers, Lady bird et Three Billboards... parmi les plus nommés - Oscars 2018

La course aux statuettes est lancée pour les Golden Globes 2018, dont la cérémonie sera retransmise en direct et en exclusivité sur CANAL+ dans la nuit du 7 au 8 janvier 2018. Parmi les films les plus nommés, La forme de l'eau, Pentagon papers, Lady bird, Call me by your name et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri... ainsi que le compositeur français Alexandre Desplat qui est en lice pour le film de Guillermo del Toro...

Meilleur Film - Drame :

Call me by your name

Dunkerque

La forme de l'eau

Pentagon papers

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri





Meilleur Film - Comédie / Comédie Musicale :

Get out

I,Tonya

Lady Bird

The disaster artist

The greastest showman





Meilleur Film d'Animation :

Baby Boss

Coco

Ferdinand

La passion Van Gogh

Parvana, une enfance en Afghanistan





Meilleur Film en langue étrangère :

In the fade

Faute d'amour

First they killed my father

The Square

Une femme fantastique





Meilleur Acteur - Drame :

Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread

Denzel Washington pour Roman J.Israël, Esq

Gary Oldman pour Les heures sombres

Timothée Chalamet pour Call me by your name

Tom Hanks pour Pentagon papers





Meilleur Acteur - Comédie / Comédie Musicale :

Ansel Elgort pour Baby driver

Daniel Kaluuya pour Get out

Hugh Jackman pour The Greatest Showman

James Franco pour The Disaster artist

Steve Carell pour Battle of the sexes





Meilleure Actrice - Drame :

Frances McDormand pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Jessica Chastain pour Le grand jeu

Meryl Streep pour Pentagon papers

Michelle Williams pour Tout l'argent du monde

Sally Hawkins pour La forme de l'eau





Meilleure Actrice - Comédie / Comédie Musicale :

Emma Stone pour Battle of the sexes

Helen Mirren pour L'échappée belle

Judi Dench pour Confident royal

Margot Robbie pour I, Tonya

Saoirse Ronan pour Lady bird





Meilleur Acteur dans un Second Rôle :

Armie Hammer pour Call me by your name

Christopher Plummer pour Tout l'argent du monde

Richard Jenkins pour La forme de l'eau

Sam Rockwell pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Willem Dafoe pour The Florida project





Meilleure Actrice dans un Second Rôle :

Allison Janney pour I, Tonya

Hong Chau pour Downsizing

Laurie Metcalf pour Lady bird

Mary J.Blidge pour Mudbound

Octavia Spencer pour La forme de l'eau





Meilleur Réalisateur :

Guillermo del Toro pour La forme de l'eau

Christopher Nolan pour Dunkerque

Martin McDonagh pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Ridley Scott pour Tout l'argent du monde

Steven Spielberg pour Pentagon papers





Meilleur Scénario :

Lady bird

Le grand jeu

La forme de l'eau

Pentagon papers

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri





Meilleure musique de film :

Dunkerque

La forme de l'eau

Pentagon papers

Phantom thread

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri





Meilleure chanson :

Remember me de Coco

Home de Ferdinand

The star de L'étoile de Noël

Mighty river de Mudbound

This is me de The greatest showman



