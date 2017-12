Nominations de la 75ème Cérémonie des Golden Globes, anti-chambre des Oscars, en direct sur CANALPLUS.FR vers 14H15

Présentée par Seth Meyers dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 janvier 2018 en exclusivité et en direct sur CANAL+, la 75ème Cérémonie des Golden Globes remettra ses prix dédiés au cinéma et aux séries, suite aux vote de la Presse étrangère basée à Hollywood. Qui succèdera à La La Land et Isabelle Huppert ?

Parmi les films potentiellement en compétition, on peut citer : Get out, Dunkerque, Call me by your name, Wonder wheel, 3 billboards, The shape of Water, The Big sick, The Florida project, Lady bird, Battle of The sexes, Darkest hour, I Tonya, Mudbound, Molly's game, The disaster artist, Stronger, Detroit, Les proies, Film don't die in Liverpool, The post, Bjorg/MacEnroe, Blade runner 2049, Justice League, Wonder woman, Beautiful day, Good Time,...

Côté chances françaises, on pourrait trouver le Grand Prix du Jury de Cannes 2017, 120 battements par minute, ou encore le documentaire d'Agnès Varda et JR, Villages visages.

L'annonce officielle des nominations sera retransmise en direct ce lundi 11 décembre.

Enregistrer



75ème Cérémonie des Golden Globes

Dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 janvier 2018 sur CANAL+





La cérémonie des GOLDEN GLOBES lance la saison des grandes remises de prix du cinéma.

CANAL+ est fier d’être le partenaire de ces événements prestigieux :

Janvier GOLDEN GLOBES

Mars CESAR / OSCARS

Mai FESTIVAL DE CANNES