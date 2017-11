Oscars 2018 : un avant-goût avec les nominations des Spirit Awards !

Les nommés aux Spirit Awards 2018 viennent d'être révélés! Pour les néophytes du cinéma, les Spirit Awards récompensent le cinéma américain indépendant, qui, outre-atlantique, équivaut au cinéma petit budget vu la puissance de l'industrie hollywoodienne. Alors pourquoi on s'emballe ? Parce que les Spirit Awards, ayant lieu la veille de la cérémonie des Oscar, donne souvent le la pour l'attribution de la statuette en or.

En effet, sur le 6 derniers long-métrages lauréats du prix de meilleur film aux Spirit Awards, cinq ont obtenu la même récompense lors des Oscars. Et on n'a jamais été déçus : SPOTLIGHT, BIRDMAN, 12 YEARS A SLAVE, THE ARTIST et le dernier en date MOONLIGHT... un pannel haut de gamme en somme. De quoi avoir un petit aperçu de ce qui nous attend lors de la grande cérémonie le 4 mars prochain !



Alors à quelle sauce va-t-on être mangé ? On retrouve parmis les nommés des films qui nous ont marqué en 2017 de MISE A MORT DU CERF SACRE à BROOKLIN YIDDISH et FAUTE D'AMOUR. Cependant, les espoirs convergent vers CALL ME BY YOUR NAME nommé dans 6 catégories suivi de GET OUT et GOOD TIME nommés dans 5. Enfin, on sera servis coté glamour avec James Franco, Robert Pattinson, Margot Robbie et Salma Hayek concourrant pour les titres de meilleur acteur et meilleure actrice. Cerise sur le gateau, on s'émoustille à l'annonce de 120 BATTEMENTS selectionné en tant que "Meilleur film en langue étrangère" et VISAGES, VILLAGES pour "Meilleur documentaire".

Bref, tant de beaux films desquels on ne pouvait pas passer à côté! CANAL+ se met donc au parfum et prépare un programmation spéciale pour que vous soyez tout aussi apte à juger qu'un membre de l'Académie des Oscars.

Au programme : CALL ME BY YOUR NAME, GOOD TIME, I,TONYA, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE, MISE A MORT DU CERF SACRE, 120 BATTEMENTS PAR MINUTE, FAUTE D'AMOUR, UNE FEMME FANTASTIQUE, THE YOUNG LADY, VISAGES, VILLAGES et d'autres à venir..

