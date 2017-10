La nuit de l'angoisse : Halloween à l'honneur sur CANAL+ le 31 octobre !

Laissez une lumière allumée et agrippez un coussin, CANAL+ se pare d'orange et vert pour fêter Halloween avec une programmation spéciale "horreur" qui vous promet une longue nuit... de frissons du 31 octobre au 1er novembre!

Pour vous mettre en jambe, la soirée débutera avec INSIDIOUS - CHAPITRE 3, le meilleur volet de la saga par les producteurs de PARANORMAL ACTIVITY et SINISTER. Afin de vous remettre de vos sueurs froides, Tchi Tcha vous proposera une enquête sur les remakes de films d’horreur à Hollywood. Mais parce qu'on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin, les esprits se joueront encore de vous avec CONJURING 2 : LE CAS EINFIELD pour une pointe d'exorcisme. Enfin, si nous ne sommes pas venus à bout de vos nerfs, vous pourrez vous confronter à AMERICAN NIGHTMARE 3 : ELECTIONS.



Ces 3 films sont des suites à succès des nouvelles franchises de l'horreur qui ont renouvelé le genre dans les salles de cinéma du monde entier. Avec des budgets de production limités, une imagination féconde de la part de leurs créateurs et un mélange d'effets spéciaux de pointe mélangés à d'autres plus classiques - mais tout aussi efficaces - les sagas INSIDIOUS, CONJURING et AMERICAN NIGHTMARE ont fait le bonheur de leurs producteurs avec des recettes lors de leur sortie en salles s'élevant respectivement à 370 M$, 638 M$ et 318 M$.

Programme de la nuit

23H05 - INSIDIOUS : CHAPITRE 3 de Leigh Whannell avec Dermot Mulroney, Lin Shaye et Stefanie Scott





00H40 - Reportage- ÇA CONTINUE ENCORE ET ENCORE

Enquête sur les remakes de films d’horreur à Hollywood de Tchi Tcha, l’Hebdo Cinéma de CANAL+





00H50 - CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD de James Wan avec Vera Farmiga et Patrick Wilson





03H00 - AMERICAN NIGHTMARE 3 : ELECTIONS de James DeMonaco avec Frank Grillo et Elizabeth Mitchell









Bonne nuit sur CANAL + ...