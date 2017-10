Adèle Exarchopoulos et Matthias Schoenaerts, le couple perilleux du FIDELE en salles dès le 1er novembre

Rien ne semble arrêter LE FIDELE ! Après une présentation remarquée à la Mostra de Venise, le long-métrage vient d’être sélectionné pour représenter la Belgique dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère aux Oscars.

Dans LE FIDELE, Michaël R. Roskam signe à nouveau un drame axé autour de la criminalité qui cette fois s’entremêle à l’histoire d’amour de Bénédicte et Gino. Les deux protagonistes se rencontrent sur un circuit automobile et forment très vite un couple passionnel incarné par le duo explosif de Matthias Schoenaerts et Adèle Exarchopoulos. Pourtant, l’intrigue prend une tournure sombre lorsque le spectateur découvre les activités de Gino, adepte de braquages et « Go fast ».







Michaël R. Roskam nous plonge alors dans l’univers mafieux de Bruxelles rythmé au gré des courses automobiles haletantes et de l’exploration de questionnements relatifs au couple : entre mensonge, confiance et fidélité. A noter que ce scénario noir est finement ficelé par Thomas Bidegain et Noé Debré à qui l’on doit DHEEPAN et LES COWBOYS.







Enfin, on soulignera évidement le retour de la collaboration emblématique du cinéma belge avec les retrouvailles de Michaël R. Roskam et Matthias Schoenaerts. En effet, ces derniers avaient déjà tourné conjointement dans le court métrage THE ONE THING TO DO et BULLHEAD. Après un bref exil hollywoodien pour la réalisation de QUAND VIENT LA NUIT avec Tom Hardy et Noomi Rapace, les deux hommes reviennent nous livrer un film belgo-belge. Et c’est sans compter sur la touche française sublimatoire d’Adèle Exarchopoulos !

A découvrir le 1 novembre en salles, en partenariat avec CANAL+