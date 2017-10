Apres 120 battements par minute, Nahuel Perez Biscayart, est le jeune heros d'Au revoir La-Haut, dès le 25 octobre en salles avec CANAL+

La nouvelle réalisation d’Albert Dupontel, AU REVOIR LA-HAUT, s‘annonce être le film français évènement de la rentrée 2017. Présenté au Festival d’Angoulême, cette adaptation du roman homonyme de Pierre Lemaitre, élu Prix Goncourt 2013, a su convaincre la critique comme le public lors des avant-premières.

L’intrigue du film s’ancre dans le contexte de la première guerre mondiale… Quelques jours avant l’Armistice, Edouard Péricourt sauve Albert Maillard lors d’une ultime offensive militaire commanditée par le général Pradelle.

De retour du front, les deux hommes se lancent dans une escroquerie : la vente fictive de monument aux morts ; alors que Pradelle, lui, opte pour une entreprise capitalisant sur le commerce de cercueils de disparus.







Comme à son habitude, Albert Dupontel livre avec AU REVOIR LA-HAUT un film frénétique et une critique sociale en demie teinte, celle de la fracture française au sortir de la première guerre mondiale divisant d’une part l’aristocratie à l’aube des années folles, de l’autre, la difficile réadaptation des rescapés de guerre.









Le réalisateur réussit ainsi le pari d’une reconstitution historique haute en couleur. L’esthétique soignée du film s’appuie sur des décors grandioses et des costumes extravagants. Et c’est sans parler du casting alléchant que réunit le réalisateur. Se suivent à l’écran bien sûr Albert Dupontel ainsi que Laurent Lafitte, Niels Arestrup, Emilie Dequenne, Kyan Khojandi, Mélanie Thierry, mais surtout et dans le premier rôle, Nahuel Pérez Biscayart.



Si son nom vous dit quelque chose ce n’est pas pour rien ! Révélé lors du dernier Festival de Cannes pour 120 BATTEMENTS PAR MINUTE, son interprétation a su bouleverser 1 million de spectateurs, dans le rôle d’un activiste séropositif d’Act Up, luttant contre l’inaction des pouvoirs publics face à la propagation du virus.











Nahuel Pérez Biscayart, jeune acteur argentin, semble aimer les rôles audacieux et ne nous déçoit toujours pas dans AU REVOIR LA-HAUT ! Cette fois-ci, il interprète un personnage masqué et muet avec humour et brio : Edouard, une « gueule cassée » virtuose, dont l’habileté pour le dessin lui permettra de saisir sa revanche sur la vie.

Deux rôles qui ont de fortes chances de séduire les votants de l’Académie des César 2018.







A découvrir dès le 25 octobre en salle, en partenariat avec CANAL+CINEMA !