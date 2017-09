Dites oui à Epouse Moi mon pote, le 25/10 en salles

Bromance (nom ,masc.) : une amitié forte entre deux Hommes, avec un niveau Émotionnel élevé et des démonstrations d'intimité fortes, sans composante sexuelle. Voilà ce qui définit la relation entre les deux protagonistes du premier long-métrage de Tarek Boudali. Deux amis, prêts à tout pour éviter le départ d’un des deux, même à se marier. Le couple Tarek Boudali/Philippe Lacheau se retrouve une nouvelle fois après Alibi.com, mais c’est Tarek derrière la caméra. L’occasion de revenir sur le parcours de l’humoriste.

Dans ce premier long-métrage, Tarek Boudali se met en scène en tant que jeune étudiant marocain qui perd malencontreusement ses papiers. Il est alors en situation irrégulière et pour éviter son renvoi au Maroc, il décide d’épouser son meilleur pote, Philippe Lacheau. Ce mariage sera néanmoins mis à l’épreuve par un inspecteur incarné par Philippe Duquesne, qui aura pour but de démontrer que cet union est un mariage blanc. On retrouve également au casting leur acolyte Julien Arruti, la youtubeuse Andy Rowski, David Marsais du Palmashow ou encore Charlotte Gabris.

La bande annonce du film laisse entrevoir de nombreuses blagues et gags plus absurdes et déjantés les uns que les autres qui rappellent bien la signature de la bande à Fifi.

LA BANDE A FIFI

Tarek Boudali a été découvert dans la bande à Fifi. Composée de Philippe Lacheau, Reem Kherici, Tarek Boudali, Julien Arruti et Pascal Boisson, cette troupe humoristique a fait ses débuts sur le plateau du Grand Journal où ils jouaient chaque soir un sketch en direct. En 2007, deux ans après leur formation, le groupe quittent Canal+ et se consacrent au cinéma et au théâtre. Un an plus tard ils se produisent d’abord au Splendid avec une pièce produite par Dominique Farrugia, Qui a tué le mort ?. Puis ils adaptent sur W9 La Bibliothèque Silencieuse, un jeu télévisé humoristique japonais.

Après ces expériences à la télévision et au théâtre, ils se lancent dans le cinéma. C’est Reem Kherici qui s’essaie la première avec Paris à tout prix, dans lequel apparaissent alors Reem, Philippe, Tarek et Julien. S’en suivent alors Babysitting et sa suite, réalisés par Philippe Lacheau et Nicolas Benamou qui donnent le ton de leur humour déjanté et explosif. On y retrouve les trois compères mais pas Reem Kherici. Les deux films sont un énorme carton commercial puisqu’ils cumulent plus de 5,5 millions d’entrées au box-office et le premier opus reçoit deux prix au Festival de Comédie de l’Alpe d’Huez. Le trio revient deux ans plus tard avec Alibi.com, qui attire plus de 3,5 millions de spectateurs en salles. La même année, Reem Kherici réalise de son côté Jour J, une comédie sur un triangle amoureux qui séduit un demi-million de spectateurs.

PREMIER FILM SOLO

Après ces cinq succès, c’est maintenant au tour de Tarek Boudali de passer derrière la caméra et de diriger ses amis de toujours Philippe Lacheau et Julien Arruti dans ce qui s’annonce être une bromance délirante. Le challenge est d’autant plus grand que s’il avait co-écrit les scénarii des deux BabySitting, il est pour ce nouveau film seul à la fois à l’écriture et à la réalisation.