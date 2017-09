Jeu concours pour gagner des BO de Gauguin - Voyage de Tahiti

A l'occasion de la sortie en salles du film d'Edouard Deluc sur le peintre Gauguin, CANAL+ et Milan vous permettent de gagner la musique originale du film, signée Warren Ellis.

Pour accompagner le biopic du peintre postimpressionniste français GAUGUIN interprété par Vincent Cassel, mis en scène par Edouard Deluc, qui sort mercredi 20 septembre, se cache une bande originale signée Warren Ellis.

Tentez votre chance pour gagner des BO du film.



Pour participer au jeu, la règle est simple : il vous suffit de RT + Follow l'un des tweets du jeu via le compte Twitter @cinemacanalplus.









Outre son travail avec Nick Cave, Warren Ellis s’illustre depuis quelque temps en tant que véritable compositeur de musiques de films. On lui doit notamment la musique du film MUSTANG, auréolée d’un César en 2016, et plus récemment celle de DJANGO, avec son ami Reda Kateb dans le rôle principal. Pour GAUGUIN, Warren Ellis s’est surpassé : cordes mélancoliques, pianos nostalgiques, et paysages sonores contemplatifs sont maintenant la marque de fabrique du compositeur australien exilé en banlieue parisienne.

Quelques titres composés auparavant avec Nick Cave, issus de leurs plus belles musiques de films, figurent également sur l’album.



Edourd Deluc : "La musique de Warren m’accompagne depuis 2007, et la sortie de JESSE JAMES. J’ai depuis parcouru les méandres de toute son oeuvre, et j’ai écrit GAUGUIN, tout naturellement accompagné par son travail. Source d’inspiration évidente, toute la phase d’écriture s’est faite bercée par son tempo, ses sonorités, la langueur, la torpeur lasse que je retrouvais dans le travail de GAUGUIN, dans le parcours que dessinait le personnage."



Warren Ellis : "Edouard souhaitait une musique poétique qui évoluerait de manière plus dramatique quand la tension se fait sentir, dans le dernier tiers du film."











+d'infos sur GAUGUIN - VOYAGE DE TAHIHI