Coexister, le 11/10 dans tous les lieux de culte :

C’est l’histoire d’un imam, d’un rabbin et d’un prêtre qui sont sur un bat... Euh, qui forment un groupe de rock. Voilà le pitch complètement déjanté de Coexister, la nouvelle comédie de Fabrice Eboué. Après Case Départ et le Crocodile du Botswanga coréalisés avec son acolyte Thomas NGijol, l’humoriste/acteur/réalisateur/scénariste tente cette fois l’aventure en solo. L’occasion de revenir sur la carrière de l’ancien du Jamel Comedy Club :

UNE HISTOIRE PRESQUE VRAIE :

Ramzy Bedia en imam, Jonathan Cohen en rabbin et Guillaume de Tonquédec en prêtre, c’est déjà original. Mais Ramzy Bedia en imam, Jonathan Cohen en rabbin et Guillaume de Tonquédec en prêtre, dans un groupe de rock, c’est très fort. L’histoire pourrait très bien sortir de l’imagination de l’humoriste Fabrice Eboué, il n’en est rien. Il a eu l’idée en découvrant The Priests, un groupe de rock formé par trois anciens prêtres reconvertis. L’idée déjà loufoque ne lui suffisant apparemment pas, Fabrice Eboué a préféré aller encore plus loin en diversifiant les origines des membres du groupe. C’est comme ça que le scénario est né. On ne s’attendait pas à moins de l’ancienne star du Jamel Comedy Club qui s’était déjà fait remarqué par ses scénarios absurdes dans ses deux films précédents. Le réalisateur se mettra également en scène et dirigera Audrey Lamy et Mathilde Seigner.







DEBUTS EN COMEDIE :

Depuis ses débuts, on connait Fabrice Eboué pour son humour décapé, absurde et parfois noir. Très tôt il se fait repéré par Jamel Debbouze alors qu’il se produit dans des cafés-théâtres et des cabarets pour présenter ses premiers spectacles. Il intègre donc la troupe du Jamel Comedy Club et se lance dans le stand-up. L’émission diffusée pendant deux ans sur CANAL+ l’introduit au grand public. Il intègre ensuite l’émission T’empêches tout le monde de dormir de Marc-Olivier Fogiel pour incarner le « sniper » de l’émission et lancer des blagues et des piques aux invités. Quelques temps plus tard, il rejoint l’équipe de Laurent Ruquier sur Europe 1 dans son émission On va s’gêner.

Sa notoriété continue d’augmenter avec la diffusion de Inside Jamel Comedy club, un faux documentaire sur la tournée imaginaire de la troupe de Jamel Debbouze. Il fait ensuite ses premiers pas au cinéma avec des rôles dans deux court-métrages, puis en prêtant sa voix dans un film d’animation – LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS. Mais c’est surtout son rôle dans FATAL, le premier film de Mickaël Youn qui marque son entrée dans le monde du cinéma.

PREMIER FILM EN SOLO :

Il s’agit de la troisième réalisation pour Fabrice Eboué, mais la première en solo. En 2011, il co-réalise CASE DEPART avec Thomas NGijol, une comédie sur deux demi-frères qui se retrouvent coincés en 1780 aux Antilles et vendus en tant qu’esclaves. Le film avait connu un grand succès puisque près de deux millions de personnes s’étaient déplacés en salles, et le film avait également reçu un Gérard, et pas n’importe lequel, le « Jérar du film tro golri :))) ROTFLOL !!!!!! XDDDD !!!!!!!!!! fo tro k jaille le voir av les soss... ». Trois ans plus tard, les deux compères retentent leur chance avec une nouvelle comédie déjanté : LE CROCODILE DU BOTSWANGA, une caricature de certains dirigeants africains.

Thomas NGijol avait tenté sa chance avec un premier film en solo, FASTLIFE, dans lequel Fabrice Eboué tenait un petit rôle. C’est donc au tour de ce dernier de se lancer dans l’aventure en solitaire avec cette nouvelle comédie. L’exercice semble lui plaire puisqu’il développe actuellement une nouvelle série pour France 2 intitulée NOS FUTURS, une adaptation du roman Petits suicides entre amis de l’écrivain finnois Arto Paasilinna.

Sortie en salles le 11 Octobre prochain.