Laurie Cholewa vous attend dès le 5/09 dans TCHI TCHA - L'Hebdo Cinéma de CANAL+

Retrouvez Laurie Cholewa ce Mardi 5 Septembre pour une soirée cinéma sur CANAL+. Après la présentation de Victoria, le film de Justine Triet à 20h50, retrouvez TCHI TCHA – L’Hebdo Cinéma de CANAL+ à partir de 22h30, le magazine cinéma au cœur de l’actualité culturelle. Décryptage de votre soirée cinéma :

20h50 : Présentation du film Coup de Coeur

Laurie Cholewa vous présente de votre film coup de cœur diffusé en première exclusivité afin d’enrichir vitre expérience avant de découvrir le film ! Ce mardi, VICTORIA, de Justine Triet avec Virginie Efira, Vincent Lacoste et Melvil Poupaud.

22h30 : TchiTcha – L’Hebdo Cinéma de CANAL+

Au programme de cette nouvelle émission au cœur de l’actu cinéma, des enquêtes, des interviews, des coups de cœurs ou encore des confidences de personnalités, le tout porté et présenté par Laurie Cholewa ! Il y en aura pour tous les goûts, des films les plus pointus aux plus populaires, des blockbusters aux découvertes…

Pour cette première de la saison, Laurie Cholewa reçoit Cécile de France pour son film OTEZ MOI D'UN DOUTE ainsi que Mathieu AMALRIC et Jeanne BALIBAR pour BARBARA.

Après L'EDITO DE LAURIE, ne manquez pas le sujet sur Robert PATTISON "l’évadé d’Hollywood". Egalement passionnants les reportages sur les plus grands festivals de cinéma "Deauville, Venise, Toronto: enquête sur la machine festival" et enfin sur "le biopic à la française"

Découvrez également LA SEQUENCE DU SPECTATEUR, présentée par Eva BESTER. Elle offre chaque semaine à une personnalité l’occasion de parler de son film préféré. Cette semaine Vincent DELERM a choisi MA NUIT CHEZ MAUD.

Rediffusion : SAMEDI A 13h40 EN CLAIR SUR CANAL+

