Passez DE L'AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH sur CANAL+ le 19 septembre

CANAL+ libère les énergies, casse les clichés et pose un regard positif sur les cités avec au programme le film évènement DIVINES de Houda Benyamina, suivi de SWAGGER, un documentaire de Olivier Babinet et le court-métrage LES INDES GALANTES de Clément Cogitore.

DIVINES

MARDI 19 SEPTEMBRE A 21H00

EN PREMIERE EXCLUSIVITE SUR CANAL+

Drame de Houda Benyamina avec Oulaya Amamra, Kevin Mischel, Jisca Kalvanda



Premier film multi-primé (Camera d'Or Cannes 2016, 3 César 2017), DIVINES consacre l’émergence d’un cinéma français multiculturel et révèle la jeune Oulaya Amamra, dans un rôle d’enfant de la cité, prête à tout pour assouvir son désir de réussite.





Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien.





SWAGGER de Olivier Babinet (2016)

Documentaire avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou Fofana



SWAGGER nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au coeur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous montre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes. En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera.













LES INDES GALANTES de Clément Cogitore

Court-métrage