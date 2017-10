CINEMA, par... : nouvelle collection d'emissions originales consacrees au cinema sur CANAL+

CANAL+ lance une collection d’émissions Cinéma originales : CINEMA PAR… Un rendez-vous unique et singulier dont chaque numéro sera confié à un ou une cinéaste différent qui aura carte blanche pour imaginer son émission de cinéma idéale. A l’occasion de la sortie en salle de son film AU REVOIR LA-HAUT, Albert Dupontel est le premier artiste convié.

Premier numéro de CINEMA PAR... avec Albert Dupontel en parallèle de la sortie en salles de son film AU REVOIR LA-HAUT, l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt en 2013.





CINEMA, par... ALBERT DUPONTEL

(Beall Productions) - 68’

Une émission-documentaire inédite imaginée par Albert Dupontel, et réalisée par Stéphane Bergouhnioux

Mercredi 18 octobre à 22H50

Rediffusion à la rentrée 2018 lors de la programmation du film sur CANAL+



C’est une déambulation dans sa cinéphilie, parsemée de surprises et d’apparitions, qu’Albert Dupontel propose en revenant sur les films, scènes, acteurs qui l’ont marqué. Il invite ainsi dans son émission idéale quelques maîtres du 7e art, comme notamment William Friedkin, Terry Giliam, ou de la série comme Nick Pizzolatto (show runner de True Detective) et se livre à une interview de Michel Simon...



CINEMA, par… ALBERT DUPONTEL dessine le portrait inédit et singulier d’un réalisateur hors norme qui se révèle à travers ses goûts, ses choix et sa curiosité.













Au générique de AU REVOIR LA-HAUT, Albert Dupontel, Laurent Laffite, Nahuel Perez Biscayart, Niels Arestrup, Emilie Dequenne, Mélanie Thierry,

Sortie 25 octobre 2017 (Gaumont)

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

C’est un fait, Albert DUPONTEL n’a jamais pensé qu’au cinéma.

Il se lance dans une carrière d’humoriste et d’amuseur, avec déjà un unique projet en tête, réaliser des films à son image, baroques, explosifs, drôles et tristes tout à la fois.

Acteur, il incarne des rôles forts : de LA MALADIE DE SACHS (Michel DEVILLE, 1999) au film LE CONVOYEUR (Nicolas BOUKHRIEF, 2004 ) à DEUX JOURS A TUER (Jean BECKER, 2008) ou au GRAND SOIR (Benoit DELEPINE et Gustave KERVERN, 2011), remportant le César du meilleur acteur dans un second rôle pour UN HEROS TRES DISCRET(1996) de Jacques AUDIARD.

Cinéaste, Albert Dupontel signe dès 1992 un court métrage, DESIRE, et enchaîne à partir de 1996, BERNIE (César du meilleur premier film), LE CREATEUR (2001), ENFERMES DEHORS (2006), LE VILAIN ( 2009), 9 MOIS FERME en 2013 avec Sandrine KIBERLAIN (César du meilleur scénario), et enfin son dernier film, AU REVOIR LA-HAUT, qui sort en salle en partenariat avec CANAL+CINEMA le 25 octobre 2017.