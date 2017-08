Vincent Cassel est Gauguin dès le 20 septembre en salles

Après Cézanne, Zola et Rodin, ce sont les aventures d’un autre artiste français qui vont être adapter à l’écran le 22 Septembre prochain, Paul Gauguin. Le peintre qui se définissait comme un enfant sauvage sera mis en scène par Edouard Deluc et interprété par Vincent Cassel. Le film portera sur un épisode de la carrière de l’artiste, celui de son exil à Tahiti en 1891.







1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles...

EDOUARD DELUC

Diplômé des Beaux-Arts, Edouard Deluc lance sa carrière de réalisateur en 1997 avec un premier court-métrage intitulé PETITS ENFERS, avec Vincent Elbaz. Entre 1999 et 2002, il enchaîne des vidéoclips pour divers artistes comme Mickey 3D, pour qui il réalise le clip mais également avec Tété, Louise Attaque. En 2002, il réalise son deuxième court-métrage JE N’AI JAMAIS TUE PERSONNE. Le film sera diffusé sur France 2. Il évolue ensuite dans la publicité pour différentes marques. Sept ans plus tard, il réalise son troisième court métrage ¿DONDE ESTA KIM BASINGER ? avec Philippe Rebbot et Yvon Martin. Le film est récompensé par de nombreux festivals comme celui de Clermond-Ferrand qui lui décerne le Grand Prix. Il remporte également quatre Lutins, pour le meilleur film, la meilleure réalisation, le meilleur scénario et Philippe Rebbot remporte celui du meilleur acteur. Le film est également nommé aux César la même année. C’est ce film qui révèle le réalisateur au public. Après un nouveau court métrage, BYEBYE, Edouard Deluc adapte ¿DONDE ESTA KIM BASINGER ? en long-métrage et réalise ainsi en 2012 MARIAGE A MENDOZA avec Philippe Rebbot encore une fois, mais il remplace Yvon Martin par Nicolas Duveauchelle. Benjamin Biolay est également présent au casting. Le film est sélectionné dans un grand nombre de festivals et remporte l’Orchidée d’Or du meilleur film au Festival du Film de la Réunion.

Il revient cette année avec ce nouveau long-métrage sur un épisode marquant de la vie de Paul Gauguin avec Vincent Cassel en peintre fatigué du mode de vie Occidental et en quête d’inspiration nouvelle. Il s’agit du second biopic pour Vincent Cassel.

Le DEUXIEME BIOPIC DE VINCENT CASSEL

Gauguin est la seconde personnalité que Vincent Cassel incarnera à l’écran, après le criminel français Jacques Mesrine dans le dyptique de Jean-François Richet, MESRINE : L'INSTINCT DE MORT et MESRINE : L'ENNEMI PUBLIC N°1. Les deux films avaient cumulé huit prix et Vincent Cassel avait alors remporté le César du Meilleur acteur, l’Etoile ‘Or du premier rôle masculin, un Globe de Cristal et le prix du meilleur acteur aux Lumières de la presse étrangère.

On espère donc que l’acteur aura le même succès avec le peintre qu’avec le criminel. Vincent Cassel retrouvera d’ailleurs Jean-François Richet pour incarner VIDOCQ, un ancien bagnard devenu chef de la police à Paris au XIXème siècle. Le tournage de ce nouveau biopic est prévu pour 2018.

UN EPISODE DE LA VIE DE GAUGUIN

Le biopic n’étudiera pas toute la vie du peintre français, mais seulement un épisode de sa vie, certainement le plus important. Le film décrit son exil de 1891 à Tahiti, pour fuir la civilisation Occidentale et son mode de vie qu’il juge artificiel et trop conventionnel. Il se considère alors comme un enfant doublé d’un sauvage, deux figures qu’il revendique pour exprimer sa liberté. C’est lors de ce voyage d’une dizaine d’année que le peintre se réinvente et produit ses œuvres désormais les plus connues et les plus caractéristiques de son style. L’amour du sauvage et de l’état de nature qu’il pense comme idyllique et le travail sur les couleurs vives. Son œuvre majeure D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? est peinte lors de ce voyage. Son exil est également marqué par la maladie, le peine et l’amour, à travers sa relation avec Teha'amana ou Tehura, jeune fille de treize ans qui deviendra sa compagne.

Sortie le 20 septembre 2017