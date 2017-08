Augustin Trapenard vous accueille dans La soiree cinema du Cercle des le 8 septembre sur CANAL+ CINEMA

C'est toute une soirée cinéma qui vous attend le vendredi sur CANAL+ CINEMA avec Augustin Trapenard et ses chroniqueurs aux commandes, avec un débat autour d'un premier film diffusé dans la foulée, suivi en deuxième partie de soirée de la désormais émission culte du Cercle, pour parler des sorties de la semaine avec un invité surprise...

A partir du 8 septembre à 20H50, sur CANAL+ CINEMA, La Soirée Cinéma du Cercle présentée par Augustin Trapenard, composée de :



La séance du Cercle à 20H50



Sur le plateau du Cercle, Augustin Trapenard ouvre la soirée avec ses chroniqueurs et lance le débat autour d’un premier film en lien avec l’actualité salle ou un autre film de la chaîne.

La séance du Cercle accompagne les amoureux du cinéma, cinéphiles ou amateurs, fidèles ou visiteurs d’un soir, tissant des correspondances, délivrant des anecdotes et offrant une variété de points de vue pour mieux enrichir notre expérience de spectateur juste avant de découvrir le film.





Le Cercle - En 2ème partie de soirée, après le film

Produit par TéléParis (60’)









Augustin Trapenard revient cette saison présenter la cultissime émission de cinéma, Le Cercle.

A la tête de ce rendez-vous hebdomadaire plébiscité par les abonnés, il est accompagné de journalistes, cinéphiles, écrivains passionnés issus d’horizons variés. L'émission, espace critique joyeux et convivial à nul autre pareil, aborde généreusement les sorties de la semaine au travers de débats passionnés, avec chaque semaine un invité surprise et un abonné amoureux du 7ème Art.



Au-delà des nouveaux films du mercredi, Le Cercle enrichit également sa perspective en traitant des films attendus par les chaînes CANAL+. Des débats passionnés et animés par un amour indéfectible du cinéma sous toutes ses formes, au coeur d’une émission attentive à mettre en valeur les jeunes talents et les nouveaux films qui compteront.



La preuve par l'image chaque vendredi en prime time sur CANAL+CINÉMA dès le 8 septembre



