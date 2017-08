Suivez Le Redoutable, en salles dès le 13 Septembre

La nouvelle comédie de Michel Hazanavicius sortira en salles le 13 Septembre. Après ses six nominations au dernier Festival de Cannes, le film sera en compétition au Festival du film francophone d’Angoulême dans la catégorie Les Flamboyants du 22 au 27 Août prochain. Le réalisateur oscarisé revient donc à ses débuts, la comédie. L’occasion de revenir sur la carrière du metteur en scène touche à tout.

Michel Hazanavicius débute sa carrière chez Canal+ en tant que stagiaire pour le collectif Les Nuls, pour lequel il commence à écrire quelques blagues, puis quelques sketches pour enfin co-écrire et écrire en solo des programmes pour la chaîne. Il apparait pour la première fois à l’écran dans LA CITE DE LA PEUR.

En 1993, Michel Hazanavicius signe son premier coup de génie. A l’occasion de l’anniversaire de la Warner, la boîte de production avait laisser à CANAL+ la possibilité d’utiliser leur catalogue entier, soit plus de 30 000 films afin de faire la promotion de la société. C’est ainsi que Michel Hazanavicius et Dominique Mezerette écrivent un mash up composé de plus d’une vingtaine de film du catalogue, La CLASSE AMERICAINE - LE GRAND DETOURNEMENT. Le film est diffusé sur CANAL+, et, s’il ne connait qu’une audience restreinte à ce moment là, sa notoriété ne cesse de gonfler pour devenir un film cultissime qui a marqué et inspiré de nombreux humoristes et personnalités diverses

S’en suivent alors les premiers films réalisés par Michel Hazanavicius, d’abord un court métrage – ECHEC AU CAPITAL – puis un long – MES AMIS – qui ne connait pas un très grand succès.

En 2006, il adapte au cinéma la série de romans OSS 117 de Jean Bruce en adoptant un style plus décalé et humoristique. Le film est un succès. OSS 117 LE CAIRE NID D’ESPION porté par Hubert Bonnisseur de la Bath – interprété par JEAN DUJARDIN – attire plus de deux millions de personnes en salles et remporte également un César pour les meilleurs décors. La suite - OSS 117 RIO NE REPOND PLUS – deux ans plus tard, connaît le même succès puisqu’elle attire encore plus de spectateurs, et obtient sept nominations, dont deux aux César. Avec cette série, Michel Hazanavicius crée une nouvelle fois une comédie culte et continue sa collaboration avec Jean Dujardin.

Cette collaboration ne s’arrête pas là puisque Michel Hazanavicius dirige pour la troisième fois d’affilée Jean Dujardin dans THE ARTIST, en 2011. Sa compagne, Bérénice Bejo, revient une nouvelle fois au bras de l’acteur. Si le casting ne change pas, Michel Hazanavicius opère néanmoins un changement important avec ce nouveau long-métrage. En effet, il réalise alors un tour de force en réalisant un film muet, en noir et blanc sur le passage au cinéma parlant. Cette histoire d’amour est un succès mondial. Le film remporte 53 prix dans des festivals du monde entier.

Michel Hazanavicius connait alors la consécration ultime puisqu’il devient le second réalisateur français de l’histoire à recevoir l’Oscar du meilleur réalisateur après Roman Polanski pour LE PIANISTE. Le film est récompensé 5 fois ce soir là, six fois aux César, sept fois aux BAFTA. Plus de trois millions de français se précipitent en salles et plus de seize millions de personnes font de même dans le monde entier.

Après la réalisation d’un sketch pour le film de Jean Dujardin et Gilles Lellouche, le réalisateur désormais Oscarisé réalise un nouveau film de genre avec THE SEARCH en 2013, qui connait accueil un peu moins chaleureux que deux ans auparavant à Cannes. Le réalisateur parlera d’ailleurs de sa relation avec Le Festival comme « une belle histoire d’amour, mais avec des assiettes qui volent ».

Néanmoins, le réalisateur revient en Mai dernier sur la croisette avec son nouveau long-métrage, LE REDOUTABLE. Michel Hazanavicius est revenu à ses débuts avec une comédie – et non un biopic - sur un épisode de la vie de Jean Luc Godard durant les évènements de Mai 68 à Paris. Bérénice Bejo est de nouveau devant la caméra de son compagnon, mais c’est Stacy Martin et surtout Louis Garrel – qui interprète le réalisateur subversif - qui sont au centre de l’attention.

S’il revient à ce qui l’a fait connaitre, Michel Hazanavicius réalise à nouveau un tour de force puisqu’il réalise donc une comédie, sur la vie d’un réalisateur, vivant, et quel réalisateur vivant…