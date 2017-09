Nouveau Talent: la selection de Septembre sur CANAL+ CINEMA

Découvrez la programmation du mois de Septembre du label Nouveau Talent

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT

Lundi 11/09 à 20h50

2015 - Comédie – Français, Belge, Luxembourgeois

Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé par SMS les dates de décès de tout le monde…

_____________________________________________





TORIL

Mercredi 13/09 à 20h50

2016 – Thriller – Français

Philippe, 28 ans, est fils de paysan. Il vit entre deux mondes : son trafic de cannabis et l’exploitation agricole familiale. Le jour où son père, surendetté, tente de mettre fin à ses jours, Philippe décide de sauver leurs dernières terres. Pour y arriver, il s’associe à un redoutable trafiquant de drogue. Commence alors une implacable descente aux enfers, sous le soleil écrasant de la Provence.

_____________________________________________





POLINA, DANSER SA VIE

Dimanche 17/09 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2016 – Drame – Français

Russie, dans les années 90. Portée depuis l'enfance par la rigueur et l'exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique prometteuse. Alors qu'elle s'apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la bouleverse profondément. C'est un choc artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout quitter et rejoint Aix-en-Provence pour travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria Elsaj et tenter de trouver sa propre voie.

_____________________________________________



LOUISE EN HIVER

Samedi 23/09 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2016 – Animation – Français

À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle.

La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d'équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de communication.

Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l'hiver.

Mais elle n'a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter dans l'aventure.

Jusqu'à ce qu'une explication lui soit révélée et que tout rentre dans l'ordre.