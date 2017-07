Olivia Wilde, héroïne de la série Vinyl sur CANAL+, en mode cinéma

Connue notamment pour son rôle de « numéro 13 » ou Remy Hadley dans Dr. House, Olivia Wilde est autant une actrice de cinéma que de série. Révélée par la série Skin, l’actrice a auusi fait quelques détours du côté du grand écran avec des comédies potaches mais également des films indépendants, avant de se retrouver devant la caméra de Martin Scorsese dans la série Vinyl au bras de Bobby Canavale. Retour sur le parcours de la sublime Olivia Wilde.

C’est d’abord du côté des séries qu’Olivia Wilde a su se faire une place à Hollywood par son apparition dans la série Skin, le temps de quelques épisodes dans Newport Beach ou encore The Black Donnellys.

Parallèlement, elle fait ses débuts au cinéma avec la comédie THE GIRL NEXT DOOR de Luke Greenfield. Elle enchaine avec CONVERSATION(S) AVEC UNE FEMME ou ALPHA DOG de Nick Cassavetes dans lequel elle côtoie Justin Timberlake et Aaron Eckhart.

Mais c’est surtout son rôle de « numéro 13 » dans la série culte Dr. House qui lui vaut sa reconnaissance internationale. Le personnage mystérieux qu’elle interprète devient l’un des personnages principaux de la série et lui vaut deux nominations pour les Teen Choice Awards.

Depuis ce rôle, l’actrice se concentre essentiellement sur sa carrière cinématographique. Elle est apparue dans L’AN 1 – DES DEBUTS DIFFICILES, TRON : L’HERITAGE de Joseph Kosinski aux côtés de Jeff Bridges, LES TROIS PROCHAINS JOURS face à Russell Crowe (remake du film français POUR ELLE), plonge dans l’univers de COWBOYS ET ENVAHISSEURS avec Daniel Craig et Harrison Ford, et partage l’affiche de la comédien ECHANGE STANDARD avec Ryan Reynolds et Jason Bateman. Elle va retrouver Justin Timberlake dans TIME OUT, puis elle va se retrouver associée aux « sexy guys » d’Hollywood Bradley Cooper (THE WORDS), Chris Pine (DES GENS COMME NOUS), Eric Bana (COLD BLOOD), ou encore Chris Hemsworth (RUSH). Olivia Wilde participera ensuite au film choral PUZZLE de Paul Haggis et sera une « blind date » de Joaquin Phoenix dans HER de Spike Jonze.

Entre blockbusters et films indépendants, Olivia Wilde est rapidement devenue une actrice appréciée par le public, décidant même de retourner vers ses premiers amours, la télévision, au vu des projets qui lui sont proposés.

Après avoir joué son propre rôle dans Doll & Em et prêté sa voix dans BoJack Horseman, elle obtient le premier rôle féminin de la série historique Vinyl, produite par Martin Scorsese.

Olivia Wilde reviendra sur grand écran dans les mois à venir avec LIFE ITSELF de Dan Fogelman et jouera également dans la suite de la saga virtuelle, TRON : L’ASCENSION.

