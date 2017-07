Bobby Canavale, héros de la série Vinyl sur CANAL+, en mode cinéma

Bobby Canavale est un acteur connu des fans de télévision avec ses participations dans les séries New York 911, Will & Grace, Cupid, Nurse Jackie ou encore Boardwalk Empire, cette dernière ayant un point commun avec Vinyl, à savoir son premier épisode réalisé par le cinéaste Martin Scorsese. Mais le comédien américain a aussi une belle carrière au cinéma, partageant l'affiche avec des stars comme Cate Blanchett, Jamie Foxx, Mark Wahlberg ou Peter Dinklage...

C'est avec un second rôle dans Gloria, avec Sharon Stone, que la carrière au cinéma de Bobby Canavale a pris son envol. Pourtant ce sont des séries qui ont contribué dans un premier temps à familiariser les spectateurs avec le comédien : Trinity, Sex and the city et New York 911 dans laquelle Bobby Canavale participe à 3 saisons. Suivent des participations dans Tribunal central, Ally McBeal et Le cartel avant qu'il ne joue aux côtés de Patricia Clarkson, Michelle Williams et Peter Dinklage dans THE STATION AGENT en 2003, film récompensé au Festival de Sundance et aux Independent Spirit Awards.

Le grand écran va alors occuper une place plus prépondérante dans la filmographie de Bobby Canavale, avec des titres comme SHALL WE DANCE ? avec Jennifer Lopez, HAPPY ENDINGS avec Lisa Kudrow, ROMANCE & CIGARETTES de John Turturro, THE NIGHT LISTENER face à Robin Williams.

Il revient à la télévision en flic amoureux d'Eric McComarck alias Will Truman dans la dernière saison de la sitcom Will & Grace en 2006.

Puis il rejoint Samuel L. Jackson dans le succès surprise DES SERPENTS DANS L'AVION, Morgan Freeman pour 10 ITEMS OR LESS, participe à un des sketchs de THE TEN s'appuyant sur les 10 commandements, collabore au premier film DEDICATION de Justin Theroux en tant que réalisateur, ainsi que celui de Michael Keaton, KILLING GENTLEMAN. Avec THE PROMOTION, il commence un cycle de comédies qu'il poursuit avec PAUL BLART SUPER VIGILE, VERY BAD COPS et VERY BAD DADS.

En 2011, pour THE WINNERS, Bobby Canavale retrouve son réalisateur de THE STATION AGENT, Tom McCarthy, donne la réplique à Lindsay Lohan (LOVELACE), Cate Blanchett (BLUE JASMINE), Jon Favreau (#CHEF), Jamie Foxx et Cameron Diaz (ANNIE), Melissa McCarthy et Jude Law (SPY), Al Pacino et Annette Bening (DANNY COLLINS), et Paul Rudd (ANT-MAN).

Entretemps, la télévision l'a séduit de nouveau avec des participations à Blue Bloods, Boardwalk Empire, Nurse Jackie, jusqu'à Vinyl, dont CANAL+ commence la diffusion le jeudi 10 juillet en seconde partie de soirée.

Bobby Canavale retrouvera le chemin du grand écran prochainement avec les prochains films de John Turturro (GOING PLACES), Jake Kasdan (JUMANJI : WELCOME TO THE JUNGLE) et Martin Scorsese, son réalisateur du 1er épisode de Vinyl, pour THE IRISHMAN.





VINYL - Saison 1

Tous les jeudis sur CANAL+ à 22H35 à partir du 6 juillet

Tous les mercredis sur CANAL+ SÉRIES à 20H50 à partir du 12 juillet