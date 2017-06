Nouveau Talent: la sélection de Juin sur CANAL+ CINEMA présenté par Lucie Akoun

En créant ce label "Nouveau Talent " présenté par Lucie Akoun, CANAL+ CINÉMA révèle en Juin quatre pépites du cinéma. Découvrez la programmation du mois :

LA TORTUE ROUGE

Samedi 03/06 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2016 - Animation – Français, Belge, Japonais

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.







THE NEON DEMON

Jeudi 08/06 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2016 – Thriller – Français, Américain, Danois

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousies et convoitises. Certaines filles s’inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.







TONI ERDMANN

Samedi 17/06 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2016 – Drame – Allemand, Autrichien

Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Bucarest, voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre désordre mais lorsque son père lui pose la question « es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est le début d'un bouleversement profond. Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour l'aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni Erdmann…







AVANT TOI

Dimanche 18/06 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2016 – Drame – Britannique

Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et artiste dans l'âme, Louisa "Lou" Clark, 26 ans, n'a aucune ambition particulière. Elle se contente d'enchaîner les boulots pour permettre à ses proches de joindre les deux bouts.

Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé, suite à un accident survenu deux ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre de lui-même.