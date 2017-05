Cannes 2017: Le Palmarès du 70ème Festival

Le jury présidé par Pedro Almodovar a révélé son Palmarès et sa Palme d'Or 2017. Retour sur tous les prix remis à #Cannes2017...

Palmarès de la compétition officielle :



Palme d'Or : THE SQUARE de Ruben Ostlund



Prix du 70ème: Nicole Kidman



Grand Prix du Jury : 120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo



Prix du Jury : FAUTE D'AMOUR de Andrey Zvyagintsev



Prix de la Mise en Scène : THE BEGUILED de Sofia Coppola



Prix d'Interprétation Féminine : Diane Kruger dans IN THE FADE



Prix d'Interprétation Masculine : Joaquin Phoenix dans YOU WERE NEVER REALLY HERE



Prix du Scénario ex aequo:

MISE A MORT DU CERF SACRE

YOU WERE NEVER REALLY HERE



Caméra d'Or : JEUNE FEMME de Léonor Seraille



Palme d'Or du Court Métrage : XIAO CHENG ER YUE (UNE NUIT DOUCE) de QIU Yang



Mention spéciale du Court Métrage : KATTO (LE PLAFOND) de Teppo AIRAKSINEN

