=> La journée du Président du jury de Cannes 2017, Pedro Almodovar, le mardi 16 mai sur les chaines Cinema du groupe CANAL

Grand habitué du Festival de Cannes, le cinéaste espagnol Pedro Almodovar aura la lourde tache de révéler le 28 mai la Palme d'Or 2017. En son hommage, les chaînes cinéma du groupe CANAl vous propose une sélection de ses films, dont Julieta présenté à Cannes l'an dernier, en première exclusivité, ainsi qu'une rencontre exclusive avec le metteur en scène, ainsi que des artistes amoureux de l'univers de Pedro Almodovar.

LA JOURNÉE DU PRÉSIDENT ALMODÓVAR, LE MARDI 16 MAI :





JULIETA

PRÉSENTÉ PAR ROSSY DE PALMA

2016 • 99 MIN • ESPAGNE • À 21H00 SUR CANAL+

DRAME DE PEDRO ALMODÓVAR AVEC ADRIANA UGARTE, EMMA SUÁREZ, ROSSY DE PALMA

Autour de l’histoire d’une mère qui a perdu le lien avec sa fille depuis longtemps, Pedro Almodóvar orchestre un redoutable thriller psychologique sur le passé mouvementé de son héroïne et signe une partition bouleversante sur les regrets.

Avec JULIETA, le réalisateur reste le maître incontesté du mélodrame flamboyant.

CANNES 2016 • EN COMPÉTITION

EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ







TOUT SUR ALMODÓVAR

2017 • 55 MIN • FRANCE • À 22H35 SUR CANAL+

RENCONTRE SPÉCIALE RÉALISÉE PAR OLIVIER COMPÈRE

Président du jury de la 70e édition, régulièrement présent à Cannes et récompensé

à deux reprises (TOUT SUR MA MÈRE, VOLVER), Pedro Almodóvar est mis à

l’honneur dans un documentaire inédit. Depuis Madrid, Laurent Weil s’entretient

avec le cinéaste et rencontre les actrices et les acteurs de sa galaxie. Émaillé

d’images inédites et de moments forts de sa carrière, le documentaire, point

d’orgue de la JOURNÉE DU PRESIDENT ALMODÓVAR, accueille de nombreux

témoignages exclusifs de personnalités venues lui témoigner affection et admiration.

Avec Marisa Paredes, Lambert Wilson, Emma Suárez, Jean-Paul Gaultier,

Guillaume Gallienne, Adriana Ugarte, Elena Anaya, Rossy de Palma,

Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Deladonchamps, Blanca Li…

EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ

CINQ FILMS EN JOURNÉE, SUR CANAL+, SÉLECTIONNÉS PAR ALMODÓVAR LUI-MÊME :

LA MAUVAISE ÉDUCATION

2004 • 110 MIN • ESPAGNE

DRAME DE PEDRO ALMODÓVAR AVEC GAEL GARCÍA BERNAL, FELE MARTÍNEZ, DANIEL GIMÉNEZ CACHO

CANNES 2004 • HORS COMPÉTITION

PARLE AVEC ELLE

2002 • 112 MIN • ESPAGNE

DRAME DE PEDRO ALMODÓVAR AVEC JAVIER CÁMARA, LEONOR WATLING, DARÍO GRANDINETTI, ROSARIO FLORES

KIKA

1994 • 114 MIN • ESPAGNE

COMÉDIE DE PEDRO ALMODÓVAR AVEC VICTORIA ABRIL, VERONICA FORQUÉ, PETER COYOTE, ROSSY DE PALMA

TALONS AIGUILLES

1992 • 113 MIN • ESPAGNE

COMÉDIE DRAMATIQUE DE PEDRO ALMODÓVAR

AVEC VICTORIA ABRIL, MARISA PAREDES, MIGUEL BOSÉ

QU’EST-CE QUE J’AI FAIT POUR MÉRITER ÇA ?

1984 • 101 MIN • ESPAGNE

COMÉDIE DRAMATIQUE DE PEDRO ALMODÓVAR

AVEC CARMEN MAURA, LUIS HOSTALOT, ANGEL DE ANDRÉS LÓPEZ

LA SOIRÉE DU PRÉSIDENT ALMODÓVAR, LUNDI 15 MAI SUR CINÉ+ ÉMOTION

VOLVER

2006 • 121 MIN • ESPAGNE

COMÉDIE DRAMATIQUE DE PEDRO ALMODÓVAR

AVEC PENÉLOPE CRUZ, CARMEN MAURA, LOLA DUEÑAS

CANNES 2006 • PRIX DU SCÉNARIO ET PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE À L’ENSEMBLE DES ACTRICES DU FILM

ÉTREINTES BRISÉES

2009 • 129 MIN • ESPAGNE

COMÉDIE DRAMATIQUE DE PEDRO ALMODÓVAR

AVEC PENÉLOPE CRUZ, LLUÍS HOMAR, BLANCA PORTILLO, JOSÉ LUIS GÓMEZ

CANNES 2009 • EN COMPÉTITION

ET SUR CINÉ+ À LA DEMANDE

LES AMANTS PASSAGERS

DE PEDRO ALMODÓVAR





