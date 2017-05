=> Programmation Spécial Cannes sur CANAL+ du 16 au 28 mai pour Cannes 2017

CANAL+ propose pendant la quinzaine cannoise une programmation de films qui ont marqué l'actualité du Festival en 2016, en première exclusivité, avec un focus sur le président du jury 2017, Pedro Almodovar...





MARDI 16 MAI À 21H00 SUR CANAL+

JULIETA

PRÉSENTÉ PAR ROSSY DE PALMA

2016 • 99 MIN • ESPAGNE

DRAME DE PEDRO ALMODÓVAR AVEC ADRIANA UGARTE, EMMA SUÁREZ, ROSSY DE PALMA

Autour de l’histoire d’une mère qui a perdu le lien avec sa fille depuis longtemps, Pedro Almodóvar orchestre un redoutable thriller psychologique sur le passé mouvementé de son héroïne et signe une partition bouleversante sur les regrets.

Avec JULIETA, le réalisateur reste le maître incontesté du mélodrame flamboyant.

CANNES 2016 • EN COMPÉTITION

EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ



MARDI 16 MAI À 22H35 SUR CANAL+

TOUT SUR ALMODÓVAR

2017 • 55 MIN • FRANCE

RENCONTRE SPÉCIALE RÉALISÉE PAR OLIVIER COMPÈRE

Président du jury de la 70e édition, régulièrement présent à Cannes et récompensé à deux reprises (TOUT SUR MA MÈRE, VOLVER), Pedro Almodóvar est mis à l’honneur dans un documentaire inédit. Depuis Madrid, Laurent Weil s’entretient avec le cinéaste et rencontre les actrices et les acteurs de sa galaxie. Émaillé d’images inédites et de moments forts de sa carrière, le documentaire, point d’orgue de la JOURNÉE DU PRESIDENT ALMODÓVAR, accueille de nombreux témoignages exclusifs de personnalités venues lui témoigner affection et admiration.

Avec Marisa Paredes, Lambert Wilson, Emma Suárez, Jean-Paul Gaultier, Guillaume Gallienne, Adriana Ugarte, Elena Anaya, Rossy de Palma, Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Deladonchamps, Blanca Li…

EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ







MERCREDI 17 MAI À 21H00 SUR CANAL+

CAFÉ SOCIETY

2016 • 96 MIN • ÉTATS-UNIS

COMÉDIE DRAMATIQUE DE WOODY ALLEN

AVEC BLAKE LIVELY, KRISTEN STEWART, JESSE EISENBERG

Déjà le 47e film de Woody Allen et toujours autant de candeur et d’élégance. Du show-biz de Los Angeles à la scène jazzy de New York, le maître observe l’ironie de l’existence à travers les peines de coeur de son nouvel alter ego incarné par Jesse Eisenberg. De plus, la photo est somptueuse et Kristen Stewart se révèle comme jamais en sublime icône de mélo hollywoodien. Un vrai régal.

CANNES 2016 • HORS COMPÉTITION







MARDI 23 MAI À 21H00 SUR CANAL+

ELLE

2016 • 130 MIN • FRANCE, ALLEMAGNE, BELGIQUE

DRAME DE PAUL VERHOEVEN

AVEC ISABELLE HUPPERT, LAURENT LAFITTE, ANNE CONSIGNY, VIRGINIE EFIRA

En compétition avec BASIC INSTINCT en 1992, Paul Verhoeven revient vingt-quatre ans plus tard à Cannes avec un des films les plus subversifs et commentés de ces dernières années. Féroce chronique du désir entre une femme agressée et son violeur, le film vaut à Isabelle Huppert une année riche en récompenses. Un film à la carrière unique qui débuta sur la Croisette la saison dernière.

CANNES 2016 • EN COMPÉTITION







MERCREDI 24 MAI À 21H00 SUR CANAL+

VICE-VERSA

2015 • 95 MIN • ÉTATS-UNIS

ANIMATION DE PETE DOCTER ET RONALDO DEL CARMEN

Depuis le centre de contrôle de l’esprit d’une préado, les voix françaises de Pierre Niney, Charlotte Le Bon ou de Gilles Lellouche nous embarquent au coeur d’une lutte sans pitié entre les émotions qui tiraillent la jeune Riley. Joie et Tristesse, court-circuitées, pourront-elles réintégrer le quartier cérébral ? Des aventures intérieures à vivre absolument !

Véritable succès critique et public, ce bijou de Pixar a remporté l’Oscar 2016 du meilleur film d’animation.

CANNES 2015 • HORS COMPÉTITION







SAMEDI 27 MAI À 21H00 SUR CANAL+

MA LOUTE

2016 • 122 MIN • FRANCE

COMÉDIE DE BRUNO DUMONT

AVEC FABRICE LUCHINI, JULIETTE BINOCHE, VALERIA BRUNI TEDESCHI

La veine comique de Bruno Dumont, amorcée dans P’TIT QUINQUIN, trouve son apogée dans MA LOUTE et sa bande d’acteurs métamorphosés. Convoquant l’esthétique du cinéma muet et l’esprit de Charlie Chaplin ou de Jacques Tati, le réalisateur orchestre une farce policière débridée entre bourgeois et prolétaires pour en faire une oeuvre unique aux résonances actuelles.

CANNES 2016 • EN COMPÉTITION







DIMANCHE 28 MAI À 21H00 SUR CANAL+

THE NICE GUYS

2016 • 116 MIN • ÉTATS-UNIS

COMÉDIE DE SHANE BLACK

AVEC RYAN GOSLING, RUSSELL CROWE, ANGOURIE RICE

Shane Black, scénariste de L’ARME FATALE et réalisateur du mémorable KISS KISS BANG BANG (Cannes 2005), ravive le bon vieux buddy movie et fait souffler un vent "pulp" sur la Croisette grâce à un tandem de privés miteux formé par Russell Crowe et Ryan Gosling, aussi mal assortis qu’irrésistibles de drôlerie.

CANNES 2016 • HORS COMPÉTITION



