Cannes 2017 : la sélection Cannes Classics honore le 70e anniversaire

Pour célébrer la 70ème édition du Festival de Cannes, la sélection Cannes Classics propose une programmation axée principalement sur l’histoire de l'événement, avec 22 longs métrages, des courts métrages et cinq documentaires.

- "Une brève histoire du Festival de Cannes", de 1946 à 1992, 16 films :



1946 : La bataille du rail de René Clément (1h25, France) : grand prix international de la mise en scène et prix du jury international

1953 : Le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot (1952, 2h33, France, Italie) : grand prix

1956 : Un petit carrousel de fête de Zoltán Fábri (1955, 1h30, Hongrie) : en compétition

1957 : Vers l’inconnu ? de Georges Nasser (1h30, Liban) : en compétition

1967 : J’ai même rencontré des Tziganes heureux d’Aleksandar Petrović (1h34, Serbie) : grand prix spécial du jury, prix de la critique internationale - Fipresci ex aequo

1967 : Blow-up de Michelangelo Antonioni (1966, 1h51, Royaume-Uni, Italie, États-Unis) : grand prix international du Festival

1969 : Siège de Gilberto Tofano (1h29, Israël) : en compétition

1970 : Soleil O de Med Hondo (1h38, Mauritanie, France) : Semaine de la critique

1976 : Babatu, les trois conseils de Jean Rouch (1h33, Niger, France) : en compétition

1976 : L’empire des sens de Nagisa Oshima (1h43, France, Japon) : Quinzaine des réalisateurs

1980 : All that Jazz de Bob Fosse (1979, 2h03, États-Unis) : Palme d’or

1981 : L’homme de fer d’Andrzej Wajda (2h33, Pologne) : Palme d’or

1982 : Yol – The Full Version de Yilmaz Güney, réalisé par Serif Gören (1h53, Suisse) : Palme d’or, prix de la critique internationale - Fipresci

1983 : La ballade de Narayama de Shôhei Imamura (2h13, Japon) : Palme d’or

1992 : Le songe de la lumière de Victor Erice (2h20, Espagne) : prix du jury, prix de la critique internationale - Fipresci



__________________________



- "Une brève histoire des courts métrages", de 1951 à 1999 :



Un programme préparé par Christian Jeune et Jacques Kermabon, avec dans l’ordre :

Spiegel van Holland (Miroirs de Hollande) de Bert Haanstra (1951, 10mn, Pays-Bas)

La Seine a rencontré Paris de Joris Ivens (1958, 32mn, France)

Pas de deux de Norman McLaren (1968, 13mn, Canada)

Harpya de Raoul Servais (1979, 9mn, Belgique)

Peel de Jane Campion (1986, 9mn, Australie)

L’interview de Xavier Giannoli (1998, 15mn, France)

When the Day Breaks d’Amanda Forbis et Wendy Tilby (1999, 10mn, Canada).



__________________________





- Les autres films de la sélection :



Madame de… de Max Ophüls (1953, 1h45, France)

L’Atalante de Jean Vigo (1934, 1h28, France) en copie restaurée 35mm

Native Son (Sang noir) de Pierre Chenal (1951, 1h47, Argentine)

Paparazzi de Jacques Rozier (1963, 18mn, France)

Belle de jour de Luis Buñuel (1967, 1h40, Espagne-France)

A River Runs Through It (Et au milieu coule une rivière) de Robert Redford (1992, 2h04, États-Unis)

Lucía de Humberto Solas (1968, 2h40, Cuba)



__________________________





- Les cinq documentaires :

La belge histoire du Festival de Cannes (The Belgian’s Road to Cannes) de Henri de Gerlache (2017, 1h02, Belgique)

David Stratton - A Cinematic Life de Sally Aitken (2017, 1h37, Australie)

Filmworker de Tony Zierra (2017, 1h29, États-Unis)

Becoming Cary Grant (Cary Grant - De l’autre côté du miroir) de Mark Kidel (2017, 1h25, France)

Jean Douchet, l’enfant agité de Fabien Hagège, Guillaume Namur, Vincent Haasser (2017, 1h30, France)





Les films sont projetés comme voulu par les ayants droit, en DCP 2K ou DCP 4K, et L’Atalante de Jean Vigo en 35mm comme souhaité par Gaumont.

___________________________

___________________________



