Jessica Chastain, premiere juree de Cannes 2017 devoilee par Thierry Fremaux

Le délégué général du Festival essaime les révélations des membres du jury du 70ème Festival en dévoilant le nom de la comédienne américaine Jessica Chastain, découverte sur la Croisette dans la Palme d'Or Tree of Life, actuellement au cinéma dans Miss Sloane, dès le 21/4 sur CANAL+ dans Le chasseur et la Reines des glaces, et présente l'an dernier sur les Marches pour ouvrir la 69ème édition...

Jessica Chastain danse enfant, joue adolescente sur scène Shakespeare, puis se perfectionne à la Juilliard School de New York.

Elle devient jeune comédienne phare dans « La Cerisaie » (Tchekhov) avec Michelle Williams, « Rodney's Wife » (Richard Nelson) avec David Strathairn, « Salomé » (Oscar Wilde) avec Al Pacino et « Othello » (Shakespeare) avec Philip Seymour Hoffman.

La télévision la convie à traverser des épisodes d'URGENCES, VERONICA MARS, JUSTE CAUSE, THE EVIDENCE, JOURNEYMAN ainsi que les téléfilms DARK SHADOWS (P.J. Hogan) et LE TRÉSOR DE BARBE-NOIRE (Kevin Connor), et elle devient assistante avocate de quatre volets de NEW YORK, COUR DE JUSTICE (2004-2007).

Elle est choisie pour incarner l'héroïne titre de la production indépendante JOLENE (Dan Ireland, 2008) d'après le récit de E.L. Doctorow, en orpheline qui parcourt pendant dix ans les Etats-Unis. Face à Chazz Palminteri, Dermot Mulroney, Frances Fisher, Rupert Friend, Michael Vartan et Denise Richards.

Elle enchaîne alors les tournages face aux vedettes pour les thrillers STOLEN (Anders Anderson) avec Josh Lucas, Jon Hamm et James Van Der Beek, et L'AFFAIRE RACHEL SINGER (John Madden) avec Sam Worthinghton et Marton Csokas, dans la peau du personnage incarné plus âgé par Helen Mirren (2009-2010).

Le film sort en France en 2011, année de sa révélation au monde en mère aimante du futur Sean Penn dans le parcours de vie THE TREE OF LIFE (Terrence Malick) face à Brad Pitt, en épouse du troublé Michael Shannon dans TAKE SHELTER (Jeff Nichols), en sudiste face à la révolution ségrégationniste en route dans LA COULEUR DES SENTIMENTS (Tate Taylor) et dans les ombres de KILLING FIELDS (Ami Canaan Mann, photo).

Les acteurs réalisateurs la réclament en Virgilia dans CORIOLANUS de et avec Ralph Fiennes d'après Shakespeare, et en héroïne titre du WILDE SALOME de et avec Al Pacino d'après Oscar Wilde (2011), tous deux inédits en France.

Elle varie les genres, assiste les frères criminels de la Prohibition dans DES HOMMES SANS LOI (John Hillcoat), rejoint le film d'horreur MAMA (Andrés Muschietti) et prête sa voix pour MADAGASCAR 3 (Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon) (2012-2013).

Kathryn Bigelow l'entraîne dans sa chasse à Oussama Ben Laden dans ZERO DARK THIRTY, nomination à l'Oscar de la meilleure actrice à la clé, et elle devient une actrice stakhanoviste tout terrain.



Liv Ullmann en fait sa MADEMOISELLE JULIE d'après Strindberg, Christopher Nolan sa fille de Matthew McConaughey dans INTERSTELLAR, J.C. Chandor son ambitieuse newyorkaise de A MOST VIOLENT YEAR, Ridley Scott sa chef astronaute de SEUL SUR MARS, et Guillermo del Toro sa sœur gothique et maudite de CRIMSON PEAK (2012-2015).

