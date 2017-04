Les comédiens et comédiennes attendus sur les Marches de Cannes 2017

Les stars vont illuminer les Marches du 70ème Festival de Cannes...

Et 1, et 2 et 3 films pour Nicole Kidman en sélection, qui devra prévoir du coup trois robes différentes pour monter les Marches.



Si Isabelle Huppert pourra espérer un 3ème Prix d'Interprétation Féminine, d'autres tenteront de doubler la mise comme Jean-Louis Trintignant, Dustin Hoffman, Julianne Moore, Vincent Lindon, Charlotte Gainsbourg, ou encore Bérénice Bejo.



Et si les suivants ne remportent pas de récompenses, ils auront la satisfaction d'être face à leur public sur le tapis rouge : Colin Farrell, Robert Pattinson, Mathieu Kassovitz, Candice Bergen, Emma Thompson, Adam Sandler, Michelle Williams, Marion Cotillard, Mathieu Amalric, Jeanne Balibar, Marina Foïs, Elisabeth Olsen, Jeremy Renner, Elle Fanning, Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, Diane Kruger, Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Joaquin Phoenix, Louis Garrel, Stacy Martin, Kristen Stewart, …

__________________________

- La Sélection Officielle du 70ème Festival de Cannes

- La sélection de la 56ème Semaine de la Critique

- La Sélection de la 49ème Quinzaine des Réalisateurs

- La Sélection de l'Acid

- Les Jurys du 70ème Festival de Cannes



+ sur #Cannes2017