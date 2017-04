Les cineastes attendus a Cannes 2017

Comme le Président du Jury Pedro Almodovar, les cinéastes sont aussi stars que les comédiens sur les Marches de Cannes...

Michael Haneke en compétition pour une 3ème palme pour HAPPY END.



Des cinéastes déjà primés sont de retour : la Japonaise Naomi Kawase (HIKARI), le Russe Andreï Zviaguintsev (NELYUBOV), le coréen Hong Sangsoo (GEU-HU), l'Américain Todd Haynes (WONDERSTRUCK), le Français Michel Hazanavicius (LE REDOUTABLE), le Grec Yorgos Lanthimos (MISE À MORT DU CERF SACRÉ), Kornél MUNDRUCZÓ (JUPITER’S MOON) et l'Allemand Fatih Akin (AUS DEM NICHTS).



C'est aussi le retour de cinéastes jamais primés en Sélection Officielle, comme François Ozon (L’AMANT DOUBLE), Sofia Coppola (THE BEGUILED),Sergei LOZNITSA (A GENTLE CREATURE) ou encore Jacques Doillon (RODIN), 33 ans après LA PIRATE.



Et pour la première fois en compétition : le Français Robin Campillo (120 BATTEMENTS PAR MINUTE), le Coréen Bong Joon-ho (OKJA) et trois Américains : Noah Baumbach (THE MEYEROWITZ STORIES) et les frères Ben et Joshua Safdie (SAFDIE GOOD TIME).







__________________________

- La Sélection Officielle du 70ème Festival de Cannes

- La sélection de la 56ème Semaine de la Critique

- La Sélection de la 49ème Quinzaine des Réalisateurs

- La Sélection de l'Acid

- Les Jurys du 70ème Festival de Cannes



+ sur #Cannes2017