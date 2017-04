Nouveau Talent: la sélection d'Avril sur CANAL+ CINEMA présenté par Lucie Akoun

En créant ce label "Nouveau Talent " présenté par Lucie Akoun, CANAL+ CINÉMA révèle en Avril cinq pépites du cinéma. Découvrez la programmation du mois d'Avril :

UN MONSTRE À MILLE TÊTES

Mercredi 12/04 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2016 - Drame, Thriller - Mexicain

Dans une tentative désespérée d’obtenir le traitement qui pourrait sauver la vie de son mari, Sonia Bonet part en lutte contre sa compagnie d’assurance aussi négligente que corrompue. Elle et son fils se retrouvent alors pris dans une vertigineuse spirale de violence. Un animal blessé ne pleure pas, il mord.

LA LOI DE LA JUNGLE

Lundi 17/04 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2016 - Comédie - Français

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour la mise aux normes européennes du chantier GUYANEIGE : première piste de ski indoor d’Amazonie destinée à relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui affuble un coéquipier. Pas de chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère.

EDDIE THE EAGLE

Mercredi 26/04 à 21h sur Canal +

2016 - Comédie dramatique, Biopic - Britannique, Américain, Allemand

Eddie Edwards n’a jamais rien eu d’un athlète, bien au contraire. Pourtant, depuis qu’il est petit, il n’a qu’un seul rêve : participer aux Jeux Olympiques. Au fil des années, ni son piètre niveau sportif, ni le manque de soutien, ni les moqueries n’ont entamé sa volonté. Et c’est ainsi qu’en 1988, celui qui n’a jamais lâché a réussi à se retrouver, on ne sait trop comment, aux Jeux Olympiques d’hiver de Calgary.

Avec l’aide d’un entraîneur aussi atypique que lui, ce sauteur à ski pas comme les autres va secouer le monde du sport et conquérir le cœur du public en accomplissant une performance olympique aussi improbable qu’historique...

L'OUTSIDER

Mercredi 26/04 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2016 - Thriller - Français

On connaît tous Kerviel, l’opérateur de marchés de 31 ans dont les prises de risque auraient pu, en 2008, faire basculer la Société Générale - voire même le système financier mondial… Kerviel est condamné deux ans plus tard à cinq ans de prison dont trois ferme et aux plus lourds dommages-intérêts jamais vus pour un particulier: 4,9 milliards d’euros ! Mais que sait-on de Jérôme ?… Entré dans la banque par la petite porte en 2000, personne n’aurait pu prédire que le jeune Breton parviendrait à devenir trader 5 ans plus tard. Et Jérôme Kerviel va gagner ses galons et sa place en apprenant vite. Très vite. Jusqu’à fin 2007, il sera dans une spirale de réussite : « une bonne gagneuse », « une cash-machine » - comme le surnommaient ses collègues…

LES OGRES

Samedi 29/04 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2016 - Comédie dramatique - Français

Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en bandoulière.

Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre.

Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé du théâtre et des kilomètres.

Mais l’arrivée imminente d’un bébé et le retour d’une ancienne amante vont raviver des blessures que l’on croyait oubliées. Alors que la fête commence !