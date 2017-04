Nouveau Dans le Genre, la sélection des films d'avril par Paloma Coquant sur CANAL+ CINEMA

Paloma Coquant présente le label "Nouveau dans le genre" sur CANAL+ CINÉMA , un rendez-vous privilégiant des inédits tous pays confondus qui appartiennent au cinéma de genre, à la fois original et revigorant. Découvrez la programmation du mois d'avril :

10 CLOVERFIELD LANE



Jeudi 06/04 à 20h50 sur Canal + CINEMA



2016 - Science fiction, Thriller - Américain

Une jeune femme se réveille dans une cave après un accident de voiture. Ne sachant pas comment elle a atterri dans cet endroit, elle pense tout d'abord avoir été kidnappée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu'il lui a sauvé la vie après une attaque chimique d'envergure. En l'absence de certitude, elle décide de s'échapper...



FINAL HOURS

Mardi 11/04 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2015 - Thriller, Drame - Australien

Localisation de l’impact : Atlantique Nord. Heure de l’impact : 7h30. D’ici 12 heures, toute vie sera éradiquée sur Terre… Alors que l’échéance fatale se rapproche, James traverse une ville où règne désormais le chaos pour se rendre à une fête phénoménale : la fête ultime ! Mais, en chemin, rien ne se passe comme prévu. Le compte à rebours a commencé…

UN TRAÎTRE IDÉAL

Mercredi 19/04 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2016 - Thriller, Espionnage, Policier - Britannique

En vacances à Marrakech, un couple d’Anglais, Perry et Gail, se lie d’amitié avec un millionnaire russe nommé Dima. Ils ignorent que cet homme charismatique et extravagant blanchit l’argent de la mafia russe… Lorsque Dima demande leur aide pour livrer des informations explosives aux services secrets britanniques, la vie de Perry et Gail bascule. À travers toute l’Europe, ils se retrouvent plongés dans un monde de manipulation et de danger où chaque faux pas peut leur coûter la vie. Pour avoir une chance de s’en sortir, ils vont devoir faire équipe avec un agent anglais aux méthodes vraiment particulières…

MAGGIE

Jeudi 20/04 à 20h50 sur Canal + CINEMA

2015 - Drame, Epouvante-horreur, Thriller - Américain, Suisse

Le monde est au bord du chaos après la terrible pandémie qui décime la population. Afin de protéger les derniers survivants, le gouvernement impose de placer les malades infectés par le virus en quarantaine, où ils se transforment en zombies totalement retranchés du monde.

Lorsque Maggie, 16 ans, apprend qu’elle a été contaminée, elle s’enfuit. Mais son père, Wade Vogel est déterminé à la retrouver et la protéger coûte que coûte. Il passe outre les lois martiales et est prêt à affronter quiconque le séparera de sa fille.