Jouez avec Le Journal du Hard pour gagner un coffret collector Blu-Ray/DVD du film ROCCO

ROCCO

Un film de Thierry Demaizière et Alban Teurlai, avec Rocco Siffredi, Rozsa Tano, Gabriele Galetta



«Ce que j’aimerais, c’est que le spectateur comprenne que mon histoire ne se résume pas à la taille de mon sexe». C’est ce que nous confiait Rocco Siffredi, le jour où il acceptait le principe d’un documentaire sur lui pour le cinéma. Rocco Siffredi est à la pornographie, ce que Mike Tyson est à la boxe ou Mick Jagger au rock : une légende vivante. Sa mère aurait voulu qu’il soit curé, il est devenu hardeur avec sa bénédiction, consacrant sa vie à un seul dieu: le Désir.

L’histoire de Rocco est le destin tragique d’un Don Juan des temps modernes qui aurait peur de mourir en ne bandant plus. Et c’est bien là la première ambition de notre film : raconter l’histoire romanesque de cet homme condamné à désirer.

Rocco est un personnage cinématographique et le récit de sa vie est digne d’un scénario. Son histoire, racontée à travers une approche visuelle certes résolument documentaire, mais extrêmement soignée et maitrisée, sans sophistication excessive, à l’envergure, d’un film de cinéma. Pour la première et la dernière fois, Rocco qui par son métier a perdu toute pudeur, va non pas s’exhiber mais se dénuder pour enfin se dévoiler vraiment, se livrer comme il ne l’a jamais fait, et nous monter l’homme que si peut connaissent derrière la légende qui suscite tant de fantasmes. Ce que ce documentaire offre c’est la promesse d’une véritable aventure humaine, que seul permet le récit cinématographique.

Sortie VOD : depuis le 04/04/2017

Sortie EST : depuis le 30/03/2017





