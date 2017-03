Pronostics Cannes 2017 : les films, cinéastes et comédiens qui pourraient se retrouver sur la Croisette

Alors que la sélection officielle du 70ème festival de Cannes sera dévoilée le jeudi 13 avril lors de la conférence de presse de Thierry Frémaux et Pierre Lescure - et qui sera diffusée en direct sur Dailymotion - voici des films, cinéastes et comédiens qui pourraient se retrouver sur la Croisette. Préparez les smokings et robes longues...

France :



BARBARA de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar

CORNELIUS, LE MEUNIER HURLANT de Yann Le Quellec avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier, Gustav Kervern

D'APRES UNE HISTOIRE VRAIE de Roman Polanski avec Eva Green, Emmanuelle Seigner

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS de Noémie Lvovsky avec Noémie Lvovosky, Sergi Lopez

FLEUVE NOIR d'Eric Zonca avec Vincent Cassel, Sandrine Kiberlain, Romain Duris

GAUGUIN d'Edouard Deluc avec Vincent Cassel

HAPPY END de Michael Haneke avec Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Jean-Louis Trintignant

KINGS de Deniz Gamze Ergüven avec Halle Berry, Daniel Craig

L'ATELIER de Laurent Cantet avec Marina Foïs, Mathieu Lucci

LE REDOUTABLE de Michel Hazanavicius avec Louis Garrel

LES FANTÔMES D'ISMAËL d'Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Amalric

LES GARDIENNES de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Nicolas Duvauchelle

MARVIN d'Anne Fontaine avec Finnegan Oldfield, Isabelle Huppert, Vincent Macaigne, Grégory Gadebois

NOS ANNEES FOLLES d'André Téchiné avec Pierre Deladonchamps, Céline Salette

RODIN de Jacques Doillon avec Vincent Lindon



International :



HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES (USA) de John Cameron Mitchell avec Nicole Kidman et Elle Fanning

LE ROI ARTHUR : LA LEGENDE D'EXCALIBUR (USA) de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam et Jude Law

LES PROIES (USA) de Sofia Coppola avec Colin Farrell, Nicole Kidman et Kirsten Dunst

LA CAMERA DE CLAIRE (Corée du Sud) de Hong Sang-soo avec Isabelle Huppert

LUCKY / FORTUNATA (Italie) de Sergio Castellitto avec Jasmine Trinca, Stefano Acorsi

MARIE MADELEINE (Grande-Bretagne) de Garth Davis avec Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor

MARY SHELLEY (Arabie Saoudite) de Haifaa Al-Mansour avec Elle Fanning, Douglas Booth, Stephen Dillane

OKJA (Corée du Sud) de Bong Joon-Ho avec Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins

RADIANCE (Japon) de Naomi Kawase

ROMA (Mexique) d'Alfonso Cuaron

SUBURBICON (USA) de George Clooney avec Matt Damon, Julianne Moore, Josh Brolin, Woody Harrelson

SUBMERGENCE (Allemagne) de Wim Wenders avec Alicia Vikander, James McAvoy, Charlotte Rampling

THE BOOKSHOP (Espagne) de Isabel Coixet avec Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy

THE KILLING OF A SACRED DEER (Grèce) de Yorgos Lanthimos avec Nicole Kidman, Alicia Silverstone, Colin Farrell

THELMA (Norvège) de Joachim Trier

UNDER THE SILVER LAKE (USA) de David Robert Mitchell avec Andrew Garfield, Riley Keough

WAR MACHINE (USA) de David Michôd avec Brad Pitt, Tilda Swinton

WONDERSTRUCK (USA) de Todd Haynes avec Michelle Williams, Julianne Moore, Tom Noonan

WILD PEAR TREE (Turquie) de Nuri Bilge Ceylan

YOU WERE NEVER REALLY HERE (Grande-Bretagne) de Lynne Ramsay avec Joaquin Phoenix



Prochains rendez-vous :

- Le Jeudi 13 avril pour la conférence de presse du 70ème festival de Cannes

- Le Mercredi 17 Mai pour la Cérémonie d’ouverture, en clair et en direct sur CANAL+

- Le Dimanche 28 Mai pour la Cérémonie de clôture, en clair et en direct sur CANAL+

